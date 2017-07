“Il matrimonio e la famiglia non sono opera dell’uomo soltanto, una costruzione umana prodotta e dominata nel suo intimo essere dalle condizioni storiche ed ambientali, e mutevole come queste. Il matrimonio e la famiglia vengono da Dio e rispondono ad un disegno essenziale, che egli stesso ha tracciato e che sovrasta le mutevoli condizioni dei tempi, perdurando immutato attraverso di essi”. Campeggia centrale questa espressione di Paolo VI nell’introduzione di don Gesualdo de Luca nel libro “La famiglia testimone della gioia dell’amore - riflessioni e commenti sull’Amoris Laetitia di papa Francesco”, pubblicato da “Editoriale progetto 2000” nella collana “Ecclesia le ragioni del credere”.

Il libro, molto apprezzato da S.E. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, è stato curato da don Gesualdo, docente di Teologia sistematica all’Istituto Teologico Calabro di Catanzaro e assistente regionale del Movimento Apostolico. Il testo presenta una serie di riflessioni ben curate da diversi sacerdoti, tutti formati alla luce della spiritualità del Movimento Apostolico. Giuseppe Comi si sofferma sui “modelli di femminilità”; Alessandro Carioti su “La famiglia e la vita della Chiesa”; Lucio Bellantoni analizza “la sofferenza sorgente dell’amore”; Massimo Cardamone riflette su “L’amore di Dio che abita nella famiglia”; Raffaele Feroleto su “Famiglia e trasmissione della fede”.

Chiude Gesualdo De Luca con il tema “La gioia dell’amore: una prospettiva biblica”. Il libro è prezioso perché entra con autorevolezza nel dibattito che si sta svolgendo nel mondo su “l’Amoris Laetitia” di Papa Francesco, quasi ad alleggerire e a destrumentalizzare le posizioni contrastanti che a tutti i costi si vorrebbero far emergere tra vari porporati della Chiesa. Non a caso il dibattito sull’Amoris Laetitia viene utilizzato da alcuni per criticare Papa Francesco, anche se l’illuminata esortazione apostolica non è da molti conosciuta nella sua interezza. In un contesto del genere prendono quota coloro che ne parlano sulla base di pregiudizi, destinati comunque a rimanere nella solitudine di un modello sociale orientato a disconoscere il valore ontologico del matrimonio naturale.

Il senso alto del volume lo troviamo nelle parole dello stesso Don Gesualdo: “Questi saggi, frutto del lavoro pastorale di alcuni presbiteri che vivono la spiritualità del Movimento Apostolico, sono nati dall’esigenza di presentare al mondo cristiano un contributo di riflessione su alcuni principi che possano orientare il pensiero credente a comprendere la famiglia secondo la fede della Chiesa.



Accogliendo il desiderio di papa Francesco che, nell’Amoris Laetitia, dà voce alla buona notizia della «gioia dell’amore che si vive nelle famiglie» (AL 1), avvertiamo con il Santo Padre la «consapevolezza sull’importanza del matrimonio e della famiglia» e sentiamo la responsabilità che grava su ogni cristiano di «prendersi cura con amore della vita delle famiglie, perché esse non sono un problema, sono principalmente un’opportunità» (AL 7).

Spinti da questa esigenza di annuncio del Vangelo della famiglia, che è riflesso dell’amore trinitario, segno dell’amore di Cristo per la Chiesa, come presbiteri ci siamo posti all’opera per tracciare alcune piste di riflessione sui numerosi temi che l’esortazione post-sinodale affronta”.

Un lavoro serio e necessario per meglio comprendere il pensiero di Papa Francesco a difesa del matrimonio e della famiglia naturale che rischiano, in un mondo affidato ad un Dio “fai da te”, di cancellare le radici profonde dell’Umanità, aprendo ad una realtà artificiale e compromessa nei suoi valori universali di riferimento. Questo libro, ricordando che ogni cosa viene da Dio, aiuta, chiarisce, apre, suggerisce, approfondisce, assicura.



Egidio Chiarella



