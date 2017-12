La Febbre del Sabato Sera contagia il Teatro Politeama di Catanzaro

Catanzaro, 29 Dicembre - Tutti in piedi a ballare e battere le mani a tempo sulle note della mitica "Disco Inferno" e di "Stayin alive". Si conclude così, in un Teatro Politeama di Catanzaro gremito, la "Febbre del sabato sera" del bravissimo Claudio Insegno. I protagonisti sono riusciti a portare il pubblico nella mitica "Odyssey 2001" e a fargli rivivere le emozioni provate dai ragazzi di Brooklyn negli anni '70, raggiungendo il momento più toccante con "How deep is your love" e quello più entusiasmante con "Night Fever". Evidenziare, però, soltanto la capacità di questa opera nel riuscire a trasformare il teatro in una grande sala da ballo sarebbe grave. Il regista, con la collaborazione delle coreografie di Valeriano Longoni, della supervisione musicale di Angelo Racz e degli eccezionali video di Francesca Del Cupolo e Erika Dolci, pur tenendo fede alla versione originale dell'omonimo film del 1977 diretto da John Badham e interpretato da John Travolta, ha messo in scena uno spettacolo di teatro musicale capace di far riflettere lo spettatore sul disagio giovanile con argomenti ancora oggi attuali, come, ad esempio, emigrazione, difficoltà nel trovare lavoro, uso di sostanze stupefacenti e violenza tra vere e proprie bande. E' riuscito a catturare il pubblico facendo venire fuori la grande voglia di riscatto che i protagonisti della storia hanno, stanchi di guardare sempre dall'altra sponda del fiume East River i grandi palazzi e le belle luci di Manhattan a New York. Grande merito di ciò va dato anche ai performers che, con bravura e virtuosismo, sono riusciti ad interpretare i loro mitici personaggi mettendone in evidenza la loro evoluzione personale, alla ricerca del proprio riscatto umano prima ancora che sociale.

Così è stato per il trascinanteche, con fisicità, ritmo ed energia, ha espresso un Tony Manero, protagonista della storia, che da playboy rissaiolo, attraverso l'amore per la danza e per Stephanie Mangano, giorno per giorno matura fino ad arrivare a rifiutare di compiere ogni forma di scorrettezza. Causa della sua maturazione anche l'evento drammatico che porterà alla morte del suo migliore amico Bobby. Grinta e fascino sono, invece, i punti di forza diche impersona colei che ruberà il cuore a Tony, Stephanie. Colei che, grazie al ballo e all'amore per Tony, da cinica e opportunista cerca di cambiare il suo modo di vivere e, dopo aver tentato di entrare a Manhattan nel mondo delle celebrità, decide di stare accanto a Tony, a provare di crescere insieme. E che dire diche con Annette non è riuscita a conquistare il cuore di Tony, che l'ha sempre considerata come una sorella minore, ma è riuscita a conquistare quello del pubblico con l'impronta di tenerezza che ha saputo dare a quella ragazza dolce ma un po' goffa. La sua è stata l'evoluzione più imprevedibile, quella che sarà causa della morte di Bobby. Da segnalare la graditissima verve comica che Insegno ha sapientemente dosato ed in particolare nei personaggi del papà e mamma di Tony , con chiaro accento pugliese, che hanno provocato numerose risate a scena aperta. Nota di merito va, però, a tutto il cast che ha contribuito alla qualità dell'opera, consentendo la cura di ogni dettaglio che contraddistingue Claudio Insegno.Ancora un successo con questo spettacolo per ildopo una stagione intensa che ha visto il suo momento più alto a Luglio scorso nella suggestiva cornice dell'. Un successo anche per il Teatro Politeama di Catanzaro. La formula scelta dal nuovo Sovrintendente,, per riportare il grande pubblico nel maggiore teatro della città si è dimostrata vincente. Non solo recitazione, ma anche tanta musica e danza.Appuntamento al 13 Gennaio con la prosa, in programma "Venere in pelliccia".