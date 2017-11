La Fidapa di Lamezia Terme discute di alimentazione e medicina estetica

LAMEZIA TERME (CZ) 20 NOVEMBRE - «Sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche di stretta attualità come l’alimentazione e la medicina estetica coinvolgendo figure di rilievo e di grande competenza” è stato il motivo fondante dell’ incontro “La Bellezza delle donne dalla giovinezza all’età matura” sottolineato dalla presidente della Fidapa di Lamezia Terme Enza Galati nel corso del dibattito svoltosi presso il Circolo Riunione di Lamezia Terme e coordinato da Serena Perri, rappresentante socia young.

Un impegno di capitale importanza che va perseguito dalla Fidapa essendo un movimento di opinione indipendente che vuole generare dibattito ma anche avere quella giusta concretezza in grado di dare risposte esaurienti alle tematiche trattate. Sulla tematica proposta è intervenuta la dottoressa Alma Battaglia che ha rimarcato l’importanza di una corretta alimentazione incominciando dal momento in cui si é seduti a tavola dove ognuno mangia alimenti diversi. Infatti «ognuno di noi ha esigenze nutrizionali diverse, dai bambini, agli adolescenti, agli adulti. Purtroppo, la società di oggi è molto frenetica, impone tempi veloci, ma ci vuole più tempo da dedicare in cucina per alimentarsi in modo adeguato».La tematica trattata ha abbracciato anche la medicina estetica ampiamente spiegata dal dottore Franco Feroleto de Maria attraverso la proiezione di numerose slide. «Oggi bisogna affidarsi – ha affermato l’esponente dell’Accademia italiana di Medicina Estetica – a mani competenti e non a persone improvvisate e con nessuna esperienza nel settore della chirurgia estetica. Naturalmente – ha precisato – la bellezza esteriore conta poco se non è accompagnata da quella interiore che dovrebbe, innanzitutto, appartenere alle persone. Solo chi è dotato di bellezza interiore riesce a far trasparire quella esteriore». Nella questione è coinvolta anche l’odontoiatria estetica che, come ha commentato Feroleto de Maria, «ha fatto passi da gigante negli ultimi anni poiché oggi si possono correggere tanti difetti sui quali fino a qualche anno fa non era possibile intervenire». Presenti all’incontro anche le socie tra cui Francesca Bellantone e Irene Carnovale coinvolte nel dibattito con il pubblico che ha rivolto molte domande a tutti i relatori.Foto: Enza GalatiFoto gruppo: Belalntone-Carnovale-Battaglia- Galati- Perri- Feroleto de Maria