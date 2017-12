La Fondazione "Tommasso Campanella" dovra' restituire alla Regione 8 milioni di euro

CATANZARO, 05 DICEMBRE - La Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro si è definitivamente pronunciata sull’appello proposto dalla Regione Calabria, difesa dall'avvocatura regionale con l'avv. Franceschina Talarico, nei confronti della Fondazione per la ricerca e cura dei tumori

“Tommaso Campanella”, accogliendo le ragioni della Regione e condannando la Fondazione a restituire alla Regione la somma pari a 7.893.214,18, che era stata inizialmente erogata in esecuzione di un’ordinanza del tribunale di Catanzaro “quale differenza – è scritto nella sentenza - fra il contributo deliberato dalla Regione Calabria per le attività della Fondazione negli anni 2009 e 2010 e gli importi a tale titolo effettivamente erogati”.La Corte d’Appello, invece, ha stabilito che tale somma non doveva essere trasferita alla Fondazione e in ragione di ciò ha disposto l’immediata restituzione, maggiorata degli interessi legali.