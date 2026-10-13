La Formula 1 torna in Africa: accordo con il Ruanda per un Gran Premio dal 2030

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La Formula 1 si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, riportando il campionato mondiale in Africa dopo un'assenza che dura dal lontano 1993. L'ultima gara nel continente si era disputata a Kyalami, in Sudafrica, e da allora il Circus non aveva più fatto ritorno. Ora, secondo quanto riportato, sarebbe stato raggiunto un accordo con il Ruanda per ospitare un Gran Premio a partire dagli anni 2030.

Un circuito da costruire nel distretto di Bugesera

Il progetto prevede la realizzazione di un circuito cittadino o permanente nel distretto di Bugesera, area situata a sud-est della capitale Kigali. La pista non esiste ancora e dovrà essere costruita ex novo, con tutte le infrastrutture necessarie per accogliere un evento di portata mondiale. La scelta di Bugesera non è casuale: la zona è già al centro di un piano di sviluppo economico e infrastrutturale promosso dal governo ruandese, che punta a trasformarla in un polo logistico e fieristico.

Un accordo decennale per radicare la F1 in Africa

L'intesa, secondo le indiscrezioni, avrebbe una durata di almeno dieci anni, un impegno di lungo periodo che testimonia la volontà della Formula 1 di espandersi in nuovi mercati e di consolidare la propria presenza nel continente africano. Non si tratterebbe quindi di un'apparizione isolata, ma di un progetto strutturato che potrebbe aprire la strada ad altre gare in Africa in futuro.

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Le reazioni e le prospettive

La notizia ha suscitato interesse sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori. Il Ruanda, negli ultimi anni, ha investito molto nello sport come strumento di visibilità internazionale, ospitando eventi di rilievo e candidandosi anche per altre competizioni globali. L'arrivo della Formula 1 rappresenterebbe un ulteriore passo in questa strategia, con un impatto significativo sul turismo e sull'economia locale.

Resta da capire quali saranno i tempi tecnici per la costruzione del tracciato e se l'accordo verrà ufficializzato nei prossimi mesi. Di certo, l'ipotesi di un Gran Premio del Ruanda accende l'entusiasmo di chi da anni chiede un ritorno della F1 in Africa.