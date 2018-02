"La forza della vita" a Sulla via di Damasco su Rai 2

ROMA 16 FEBBRAIO – La sofferenza è compagna di vita dell’uomo. Non c’è casa senza sofferenza. Non c’è cuore senza dolore, non c’è persona nel mondo che non debba lottare. Quando la sofferenza diventa grande, spesso a causa di malattie gravi, può subentrare lo scoraggiamento e il desiderio di mollare. Non sempre, non tutti sono accompagnati da una grande fede ma anche chi ha fede può avere uno scossone forte e sperimentare momenti di buio, di fragilità e abbandono e chiedersi: “Signore dove sei? Signore mi hai abbandonato?”. Vengono alla mente le parole di Gesù sulla croce che sperimenta l’abbandono ma è proprio su quella croce che vede le sue carni squarciate e sfigurate dal dolore tanto da non aver più aspetto ne bellezza che trova la forza di percorrere il cammino vino alla fine, rimettendo ogni cosa nelle mani del Padre suo: “la tua volontà sia fatta”.



Quante volte ci troviamo dinanzi a storie, a tante storie di vita, magari anche tra le mura di casa nostra, che certamente non ci devono lasciare indifferenti e ci devono interrogare.



Questo sabato 17 febbraio la trasmissione di Rai 2 Sulla Via di Damasco alle 8,05 ci propone un viaggio tra storie di vita di chi non si è lasciato sopraffare dalla malattia. In un momento storico in cui la salute è percepita come tema centrale della società e della politica, il diritto alla vita sarà il protagonista della puntata dal titolo “La forza della vita”. Il programma, di Mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, proporrà un viaggio dentro l’esperienza del dolore sul doppio binario della fede e della medicina, perché una malattia, quando arriva, affligge l’anima, oltre che il corpo. L’ospite della puntata è Fabio Giannini, di Lucca, che da diverso tempo affronta la sua battaglia più difficile contro la fibrosi cistica, tra cadute e risalite. In apertura, Don Vincent Nagle presenterà la sua missione nella Fondazione Maddalena Grassi, organizzazione caritativa che offre speranza e momenti di positività a quanti sono affetti da grave malattia. La storia, di sofferenza e di speranza, di Marco Anastasia, protagonista del secondo servizio, è di quelle che insegnano che vale la pena vivere. La malattia ha scosso molti suoi progetti, ma non ha intaccato la sua fede, manifestandosi proprio durante le cure, nel sorriso di una terapista. Seguirà la testimonianza di Lucia Ercoli, medico nell’ambulatorio del Colonnato di San Pietro voluto da Papa Francesco, impegnata a dare cure e assistenza ai più poveri di Roma. In chiusura, le voci di chi ha deciso di fronte ad una gravidanza inattesa di scommettere sulla vita, rinunciando alla soluzione più tragica dell’aborto, grazie al sostegno e al valore del Centro Aiuto alla Vita Ardeatino (di Roma) in difesa della vita nascente.

La trasmissione può essere seguita anche il mercoledì in replica in terza serata.



Don Francesco Cristofaro