Continuità o rottura: la Francia sceglie fra Macron e Le Pen

PARIGI, 07 MAGGIO - Aperte stamani alle 08 le urne nei 66.546 seggi elettorali presenti in tutta la Francia.

47 milioni gli elettori chiamati al voto per il ballottaggio del secondo turno delle elezioni presidenziali fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Al primo turno, due settimane fa, i candidati hanno incassato rispettivamente il 24,01% e il 21,3% dei voti. Elezioni presidenziali che si svolgono in uno stato di emergenza, con misure di sicurezza rafforzate e la mobilitazione di 50.000 fra poliziotti e gendarmi, oltre ai militari e ai vigili urbani che presidiano i seggi.

Per ciò che concerne l’affluenza, alle 17 avrebbe votato il 65,3 % degli elettori, in calo di circa 4 punti rispetto al primo turno (69,4%). Stando a quanto riferito dalla radio/tv pubblica belga Rtbf, Macron sarebbe in testa al ballottaggio con oltre il 60% dei voti. Le Pen sarebbe quindi al di sotto del 40%, soglia indicata da alcuni osservatori come un buon risultato per l'estrema destra. I primi risultati sono attesi in Francia a partire alle 20.00, a chiusura di tutti i seggi.

Così il presidente uscente François Hollande dopo aver votato nel seggio elettorale a Tulle, dipartimento della Correze, Francia sud-ovest: "Dobbiamo andare avanti, mantenere la retta via. Il nostro è un Paese unico, che non molla mai. Dobbiamo riunire il Paese e dobbiamo votare bene, la marcia continua". 560mila francesi che vivono fuori dalla Francia hanno già votato. Complessivamente, sono 1,3 milioni i francesi iscritti nelle liste elettorali che vivono nei Territori d'Oltremare o risiedenti all'estero.

Marine Le Pen ha votato nel seggio di Hénin-Beaumont, nord della Francia. Assediata dai giornalisti, la leader del Front National non avrebbe rilasciato dichiarazioni. "Abbiamo votato, ora siamo nelle mani dei francesi. Invito tutti i francesi a recarsi alle urne, i nostri predecessori si sono battuti per questo diritto, vi invito ad andare a votare", ha affermato il candidato all'Eliseo Emmanuel Macron lasciando il seggio dopo aver votato al ballottaggio per le presidenziali.

