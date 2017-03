La giunta approva il piano di estinzione del debito con la regione per la fornitura dell’acqua nel periodo 1981/2004

CATANZARO 17 MARZO - Ripianato dall’amministrazione Abramo il debito con la Regione per la fornitura dell’acqua nel periodo 1981-2004. L’esecutivo, presieduto dal sindaco Sergio Abramo, assistito dalla segretaria generale, Vincenzina Sica ha, infatti, approvato la proposta del dirigente del settore gestione del territorio, Gennaro Amato, illustrata dall’assessore Franco Longo, del piano per l’estinzione del debito dell’ammontare di 19milioni051mila140euro, attraverso la corresponsione di venti annualità.

La somma residua di 426mila309euro risultante della differenza tra il debito complessivo e le somme che trovano copertura con le obbligazioni finanziarie nei bilanci dei trascorsi anni, regolarmente mantenuti a residuo, troverà ugualmente copertura, in venti anni, attraverso una rata di 21mila 315 euro annua. Con l’atto approvato dalla giunta è stata impegnata,quindi, la cifra riferita al 2017 ed è stato autorizzato il dirigente a sottoscrivere, in via transattiva, con la Regione, il relativo atto.L’esecutivo ha inoltre approvato, riconfermando le tariffe del 2016, i ticket per l’utilizzo degli impianti sportivi, per la refezione scolastica e per il servizio di trasporto scolastico. Le delibere, predisposte dal settore pubblica istruzione, sport e politiche giovanili, diretto da Giuseppina Casalinuovo, sono state relazionate dagli assessori di riferimento.Concessi cinque patrocini gratuiti dell’amministrazione comunale. Il primo, relazionato dall’assessore Filippo Mancuso, è per il convegno su “Le prospettive di riforma dello Statuto del contribuente”, che si terrà il 7 e l’8 aprile all’hotel Guglielmo. Il convegno è curato dall’A.N.T.I., associazione nazionale tributaristi italiani e prevede la partecipazione dei più importanti esperti italiani in materia di diritto tributario, fra cui Gianni Marongiu, presidente dell’associazione e ideatore dello Statuto dei diritti del contribuente.Due sono stati proposti dal settore gabinetto del sindaco, diretto da Antonio Viapiana: alla fondazione “Per il tuo cuore” in riferimento alla campagna nazionale di prevenzione “Truck tour – Banca del cuore”, prevista fra il 27 e il 29 aprile; all’associazione “A voce alta” per l’inaugurazione de “Il giardino dei frutti antichi”, dedicato alla memoria di Massimiliano Mancini, che si terrà domenica 19 marzo. Su proposta del settore cultura e turismo, diretto da Antonino Ferraiolo, alla mostra “The Pope, Francis Bacon, un viaggio nei mille volti dell’uomo moderno”, curato dalla fondazione “Armonie d’arte festival”.L’esposizione si terrà al Complesso monumentale del San Giovanni dall’1 giugno al 10 settembre. Su proposta del settore igiene ambientale, diretto da Giovanni Ciampa, al Comieco, consorzio nazionale recupero e riciclo imballaggi a base di cellulosa per la campagna educativa e di comunicazione prevista fra il 6 e 9 aprile.Ok, infine, a una pratica concernente un giudizio di risarcimento danni predisposta dall’area legale, amministrativa e avvocatura diretta da Saverio Molica.