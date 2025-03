La giurista e giornalista Mariarita Cupersito Ambasciatrice Globale in Italia per Women Empowered Global, rete mondiale che promuove la leadership femminile.

La giurista e giornalista Mariarita Cupersito è stata nominata Ambasciatrice Globale in Italia per Women Empowered Global, una rete su base mondiale che promuove la leadership femminile tra imprenditrici e professioniste.

In un mondo in cui l’universo femminile si trova a dover fare i conti con il famigerato soffitto di cristallo, la rete di professioniste punta a infrangere tale ostacolo aiutando le donne a colmare il divario tra dove si è e dove si vorrebbe essere, in termini di obiettivi di carriera, obiettivi di vita o visione aziendale.

In qualità di Ambasciatrice globale per l’Italia, Mariarita Cupersito vanta già una carriera internazionale di alto profilo: oltre ad essere avvocato e funzionaria ministeriale, è anche giornalista, esperta di geopolitica, scrittrice e attivista per i diritti umani, con particolare attenzione verso la tutela dei diritti delle donne.

Il suo impegno in molteplici campi l’ha portata a collaborare con importanti istituzioni globali. Attualmente, è associata all’International Institute for Strategic Studies ed è stata nominata Ambasciatrice Globale per l’Italia anche al Global Council for Responsible AI, nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso la Camera dei Lord di Londra; partecipa in qualità di esperta al primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale della Commissione Europea e fa parte del Policy Network on AI delle Nazioni Unite; si occupa di diritti umani, geopolitica, etica dell'intelligenza artificiale e disparità di genere e ha collaborato, tra gli altri, con l’Istituto Analisi Relazioni Internazionali e con Opinio Juris- Law and Politics Review. Molti suoi articoli sono stati citati su riviste straniere, ricerche e tesi accademiche. Nel corso degli anni ha preso parte a diverse attività di volontariato a cura di Amnesty International e della Croce Rossa Italiana, ha collaborato con centri antiviolenza e ha donato, a titolo personale, oltre trecento libri (tra i quali un consistente numero di titoli incentrati sul femminismo e la disparità di genere) a biblioteche, enti benefici e istituti penitenziari.

In qualità di scrittrice, Mariarita Cupersito ha recentemente vinto il Concorso nazionale “No alla violenza contro le donne 2025”, organizzato dalla Casa editrice “Historica Edizioni”. Ad oggi, le sue opere sono state pubblicate su numerose antologie e riviste italiane e straniere dove è apparsa anche in veste di modella, attività parallela che ha portato avanti per diversi anni.