La giurista e giornalista Mariarita Cupersito vince il premio letterario “No alla violenza contro le donne 2025”

La giurista e giornalista Mariarita Cupersito è tra i vincitori del Concorso nazionale “No alla violenza contro le donne 2025”, organizzato dalla Casa editrice “Historica Edizioni”. Il suo racconto sarà pubblicato, insieme agli elaborati di altri autori selezionati, nell’omonima antologia a cura della Casa editrice la cui uscita è prevista a breve. Il ricavato dei diritti d’autore sarà devoluto all’Associazione Frida – Donne che Sostengono le Donne per il contrasto alla violenza di genere.

I testi selezionati fanno riferimento a una tematica tanto delicata quanto complessa e attuale, un male diffuso e ormai profondamente radicato che supera confini geografici, culturali e socioeconomici. Questa nuova antologia di Historica edizioni dà voce a chi non ha voce, a chi non riesce a tirarla fuori e a chi vuole parlare di violenza – sia essa fisica, sessuale o emotiva – raccontarla… e combatterla. Perché si tratta di una piaga della società che dovremmo tutti riconoscere come tale e condannare.

Già avvocato e funzionaria ministeriale, nonché giornalista, scrittrice e attivista per i diritti umani con particolare attenzione verso la tutela dei diritti delle donne, la poliedrica Mariarita Cupersito è associata all’International Institute for Strategic Studies ed è Ambasciatrice Globale per l’Italia al Global Council for Responsible AI; partecipa in qualità di esperta al primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale della Commissione Europea e fa parte del Policy Network on AI delle Nazioni Unite; si occupa di diritti umani, geopolitica, etica dell'intelligenza artificiale e disparità di genere e ha collaborato, tra gli altri, con l’Istituto Analisi Relazioni Internazionali e con Opinio Juris- Law and Politics Review. Molti suoi articoli sono stati citati su riviste straniere, ricerche e tesi accademiche. Nel corso degli anni ha preso parte a diverse attività di volontariato a cura di Amnesty International e della Croce Rossa Italiana, ha collaborato con centri antiviolenza e ha donato, a titolo personale, oltre trecento libri (tra i quali un consistente numero di titoli incentrati sul femminismo e la disparità di genere) a biblioteche, enti benefici e istituti penitenziari.

In ambito letterario, Mariarita Cupersito è stata premiata al suo debutto dallo scrittore Andrea G. Pinketts quando, ancora studentessa, ha partecipato con il suo primo racconto al concorso “Mini giallo dell’anno”. Successivamente ha vinto il Concorso Nazionale “Poeti e Narratori” indetto dalla casa editrice GDS Edizioni, che ha poi pubblicato la sua raccolta di racconti dal titolo “Gocce di Cristallo Nero”. Nel 2010 è arrivata finalista al prestigioso concorso letterario “Orme Gialle”, indetto dall’omonimo circolo culturale che ha avuto come Presidente Onorario Carlo Lucarelli.

Nel corso degli anni i suoi racconti hanno vinto diversi altri premi letterari, tra cui il Concorso Nazionale “Miedo – Gli Occhi della Paura” organizzato dalla Casa editrice “L’ArgoLibro” e l’Associazione Artistico-letteraria “Gli Occhi di Argo”.

Ad oggi, le sue opere sono state pubblicate su numerose antologie e riviste italiane e straniere dove è apparsa anche in veste di modella gotica, attività parallela che ha portato avanti per diversi anni ricreando, attraverso le immagini, le atmosfere ricorrenti in molte delle sue storie.