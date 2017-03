La gru di un camion scoperchia tre auto. Un morto

PADOVA, 17 MARZO - In provincia di Padova, sulla vigonovese, un uomo ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite a causa di un incidente provocato dalla gru di un camion della nettezza urbana.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, e secondo le prime analisi sembra che un pezzo della gru si sia sfilato, scoperchiando le auto che stavano transitando in quel momento.

I soccorsi sono riusciti ad estrarre due dei conducenti, rimasti incastrati nelle auto e trasportati in seguito all'ospedale. Non ci sarebbe stato nulla da fare, invece, per un uomo che secondo il personale del 118, è morto sul colpo.

Chiara Fossati

immagine da anxurtime.it