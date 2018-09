La guida di un popolo sarà giudicata con rigore

Le sacre scritture ci insegnano di gestire al meglio le nostre azioni terrene. Ogni individuo dovrebbe perciò osservare quanto le leggi degli uomini hanno approvato a tutela delle loro comunità e soprattutto rispondere alle leggi che da Mosè ad oggi hanno sempre ricordato all’uomo la loro natura preveniente. Un punto indiscutibile da dove tutto parte e diventa vita terrena, mentre il libero arbitrio indirizza il passo del singolo e il progetto sociale a cui si aderisce. Ma non è mai stato così scontato prendere atto di questa verità e renderla conseguente nella storia di tutti i giorni. Quel segno del cielo che Cristo Gesù ha reso palpabile e spendibile con la sua missione in terra ha spesso spinto diversi uomini di varia estrazione sociale, culturale, politica, religiosa a cercare altre sfere immortali, tracciando nuove filosofie, ideologie, tragitti letterari, Dèi straordinari.

È un modo per superare lo stesso Creatore assoluto e ridisegnare l’equilibrio cosmico a favore dell’esistenza umana, coprendone la debolezza e immaginando alcune volte un animismo indefinito; altre invece un Dio fai da te; una natura regina anche del cielo; un relativismo accomodante, ecc. È una partita a scacchi che l’uomo ha inaugurato con il primo vitello d’oro, ma che oggi ripete con la stessa costanza di sempre, pensando di poter vivere senza Dio o di piegarlo ai suoi voleri. Altro che rispondere alle leggi divine! L’uomo specie se potente, o comunque servo del potere, perde la vera misura dell’equilibrio e spazza via il cordone ombelicale che lo lega al cielo. Se l’uomo quindi vive nel peccato cosa succede? Si è forse ignoranti e fuori tempo se si dovesse sottolineare il giudizio pesante che si abbatterà su chi abbia eluso le leggi del Signore?



È bene, in proposito, leggere questo pensiero che viene da un puro discernimento sacerdotale: “Se l’anima è trovata nello stato di morte spirituale, perché ha rinnegato Dio ed è vissuta non ascoltando né il Vangelo e né la coscienza, per essa non vi è posto se non nell’inferno eterno. Per quest’anima non esiste misericordia perché il Signore cambi il suo giudizio. L’anima è nella morte. Né vi potrà essere misericordia perché la pena sia più leggera. Essa è in misura dei suoi peccati, della sua responsabilità, del ministero esercitato, dei carismi avuti in dono, del sacramento ricevuto”. Parole e concetti oggi aboliti, come se Cristo che li ha ispirati e testimoniati fosse solo un fenomeno culturale o un uomo speciale da catalogare tra quelli che hanno saputo meravigliare il mondo con le proprie azioni.



La società odierna non risolverà i suoi problemi nascondendo, come lo struzzo, la testa sotto la sabbia. Andare contro i principi universali che sostengono e alimentano l’essere umano, significa raddoppiare in negativo il giudizio a cui ognuno sarà rinviato alla fine del cammino terreno. Cosa peggiore toccherà a coloro che hanno alte responsabilità di guida di un popolo! Se la loro condotta avrà minato la libertà e il benessere interiore e materiale della gente che li ha scelti al comando, saranno abbattuti da un giudizio pesante e senza misericordia. “Il Libro della Sapienza ci dice che su quanti sono posti in alto vi sarà una indagine rigorosa. Più in alto si sale in responsabilità e più si è responsabili dinanzi al Signore, specie per i peccati di omissione. Un solo peccato di omissione può rovinare un intero popolo”. È tutto una invenzione? Non penso proprio.



Egidio Chiarella

