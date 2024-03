La Günther Corporation risponde al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden riguardo alle sue dichiarazioni sul “buon sesso” come segreto di un matrimonio lungo e duraturo

«Da più di 30 anni la Günther Corporation conduce una serie di esperimenti al di fuori dei limiti etici previsti dalla scienza ufficiale e volti alla ricerca della Scienza del Piacere. Qualche giorno fa il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sollevato l'importanza del "buon sesso" nel contesto delle relazioni umane, rispecchiando le ricerche svolte e i risultati ottenuti dalla Günther Corporation.

Il “buon sesso” è un elemento fondamentale per il benessere individuale e relazionale. Le persone che non fanno sesso sono, secondo le nostre ricerche, frustrate e pericolose per la comunità».

La tematica del “buon sesso” è stata recentemente in note calde e rime allusive dal cantante svedese Günther nel singolo "Real Sassy" co-prodotto dalla Günther Corporation.

La Günther Corporation – i cui reali partecipanti e finanziatori sono tutt’oggi misteriosamente anonimi – ha una voce dedicata sulla versione internazionale di Wikipedia. Tra le numerose attività svolte per realizzare le volontà dell'omonimo Trust (che gestisce il patrimonio dell’animale più ricco del mondo Günther) come l’acquisto della villa di Madonna a Miami e di importanti squadre di calcio italiane, dalla serie Netflix “I milioni di Günther” (con particolare attenzione alle vicende di Maurizio Mian, alle cui cure il cane è affidato) emergono una serie di esperimenti che hanno coinvolto alcuni giovani attentamente selezionati, fatti interagire tra loro, stimolati e attentamente monitorati. Recentemente, la Günther Corporation ha trattato le tematiche del benessere sessuale con il brano “Real Sassy”, nato dalla collaborazione con il cantante svedese Günther.