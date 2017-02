\'La La Land vince\', ma è un errore: premio a Moonlight

ROMA, 27 FEBBRAIO – La gaffe sull’Oscar per il miglior film non è passata inosservata: a causa di una busta sbagliata consegnata a Warren Beatty infatti, l'Oscar in questione è stato in un primo momento assegnato a La La Land ma in realtà era stato vinto da Moonlight.

Warren Beatty e Faye Dunaway dopo una lunga pausa e guardandosi negli occhi annunciano la vittoria di La La Land, ma sul biglietto c’è scritto: Emma Stone per La La Land. I produttori avevano erano saliti sul palco e avevano iniziato il discorso di ringraziamento, per poi essere zittiti: "Ha vinto Moonlight - dice uno di loro, agitato e sconvolto - no non è uno scherzo. Ha proprio vinto Moonlight". La notizia è poi confermata dal presentatore Jimmy Kimmel, che mostra la busta. Ha vinto proprio Moonlight e scherza: "E' colpa mia, sapevo che avrei rovinato tutto prima della fine. Buonanotte a tutti, prometto di non tornare più.

"Ho chiesto di vedere la busta non me l'hanno consegnata immediatamente. Quando ho avuto modo di leggere, ho visto che c'era chiaramente scritto Moonlight. Il fatto è che nella busta c'erano due biglietti’’, racconta Berry Jenkins, il regista di Moonlight. Nell'altro biglietto c'era scritto "Emma Stone per La La Land", era dunque una copia che annunciava la vittoria della Stone nella categoria migliore attrice protagonista e Warren Beatty ha letto quel biglietto, uscito per primo dalla busta. E' per questo che alla lettura è seguito un lungo silenzio e uno sguardo interrogativo scambiato con Faye Dunaway.

PriceWaterhouseCooper - la società che si occupa del conteggio dei voti agli Oscar - ha annunciato di aver aperto un'inchiesta su l'errore dell'annuncio del miglior film alla serata degli Oscar. "Ci scusiamo sinceramente con Moonlight e La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway e tutti i telespettatori per quanto accaduto durante l'annuncio del miglior film. I presentatori hanno ricevuto per errore la busta sbagliata, errore che è stato immediatamente corretto appena scoperto. Stiamo investigando su quanto è accaduto e siamo profondamente dispiaciuti che sia successo".

Maria Azzarello

Credit: www.vanityfair.it