La lametina Maria Giovanna Quattrone vincitrice dei Campionati Nazionali Uisp di Sci Alpino 2018

La giovane lametina Maria Giovanna Quattrone di nuovo vincitrice dei Campionati Nazionali Uisp di Sci Alpino 2018

LAMEZIA ATERME, 19 MARZO - La giovane atleta lametina Maria Giovanna Quattrone si conferma per la terza volta vincitrice alla 59ª edizione dei Campionati Nazionali Uisp di Sci Alpino, specialità slalom gigante, che si sono svolti a La Thuile (AO) alcuni giorni fa.

L’atleta quattordicenne, residente a Lamezia Terme e tesserata con lo Sci Club Acri “Enrico Mangano” del presidente Giuliano Molinari, ha ottenuto una triplice vittoria nelle gare in calendario nella Settimana Neve Uisp 2018 portando lo Sci Club al 6° posto nella speciale classifica a squadre. Nella prima decade di marzo ha vinto lo slalom parallelo assoluto sconfiggendo in finale l’atleta Inchingolo Vincenza dello Sci Club “PoliUisp10” di Milano. Clamoroso il successo riportato, sempre nella prima decade di marzo, nella prova di slalom gigante della “Gara dell’Ospite”, categoria Allievi Femminile, in cui ha battuto l’atleta Sveva Appella dello sci club “Tre Pietre” di Firenze, con il ragguardevole tempo di 49:20, risultato il miglior tempo nelle categorie femminili e sesto tempo in assoluto.Sabato 10 marzo si è tenuta la gara dello slalom gigante dei campionati nazionali Uisp, considerata la più impegnativa in programma e particolarmente insidiosa a causa della neve fresca e della nebbia presenti lungo il tracciato. Anche questa gara è stata brillantemente superata dall’atleta lametina che è giunta prima, sempre nella categoria Allievi Femminile, con il tempo di 1:01:35. Grande l’entusiasmo seguito alla premiazione della giovane Maria Giovanna Quattrone, tenuto conto dei grossi sacrifici da lei affrontati per potersi allenare in una regione in cui gli impianti sciistici scarseggiano. La giovane atleta ringrazia Giuliano Molinari, presidente dello Sci Club Acri “Enrico Mangano”, per la generosità dei consigli, del sostegno e dell’incoraggiamento a lei dati.Foto: Maria Giovanna Quattrone

Lina Latelli Nucifero