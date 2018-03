La Lazio contro le morti cardiache improvvise:arriva nuovo sistema per prevenirle

ROMA,14 MARZO- La s.s Lazio testa il nuovo sistema screening per prevenire le morti cardiache improvvise. Si chiama Sds ,e i primi a sperimentarlo sono proprio i giocatori di Lazio, insieme a quelli della Salernitana.



Sds è una trovata geniale della Btl INdutries ,che assicura l’accuratezza del prodotto al 98%, aggiungendo che è uno strumento pensato per i giovani e per gli sportivi, come sottolinea anche Ivo Pulcini, direttore sanitario della s.s Lazio 1990.



Anche il presidente dell’Associazione medici di origine straniera in Italia Foad Aodi si esprime positivamente su questo nuovo prodotto messo in commercio dalla Btl e aggiunge che:”è fondamentale cercare di combattere i fenomeni di morte improvvisa, e per farlo sono necessari: prevenzione, accertamenti mirati e aggiornamento professionale continuo per i professionisti della Sanità.”