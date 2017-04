La Lazio si prepara per il derby. Confermato Keita e difesa a tre

ROMA, 25 APRILE 2017 - Giorno di riposo in casa Lazio prima di entrare nel vivo della preparazione per il derby di campionato in programma per domenica prossima all'ora di pranzo.

L'allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha lasciato oggi ai giocatori un giorno libero per stare con le famiglie. Da domattina si ritorna a fare sul serio.

La Lazio vuole mantenere anche contro i giallorossi la scia positiva ritrovata con la goleada sul Palermo e che le permette di conservare solidamente il quarto posto in classifica, con 64 punti. Dopo 33 giornate di campionato, questo è il terzo piazzamento più importante di sempre per i biancocelesti, secondo solo alle stagioni 1999/2000 e 2000/01, quella dello scudetto vinto con Eriksson.

Contro la Roma, dovrebbero ritornare sia Radu che Murgia, fuori dalla sfida con i rosanero per un'influenza. Restano da capire le scelte tattiche di Inzaghi, eccezione fatta per la difesa che resta a tre. Il modulo ha già permesso di superare i rivali della Roma nel doppio confronto di Coppa Italia, che gli è valso l'accesso alla finale.

Per tenere tutti i giocatori chiave in campo, Inzaghi potrebbe schierare un centrocampo con Parolo e Milinkovic Savic accanto a Biglia, mentre sugli esterni Lulic a sinistra e Felipe Anderson a destra.

In questo modo, Inzaghi riuscirebbe a schierare anche Keita, il senegalese autore di una tripletta domenica. Il giocatore sembra essere irrinunciabile ormai anche se sul suo conto continuano a girare voci di un possibile addio a causa di un accordo sul rinnovo che ancora non è stato trovato.

Il senegalese giocherà accanto a Ciro Immobile che, grazie alla doppietta al Palermo ha raggiunto quota 20 reti in campionato, a due sole marcature dal record personale del 2013/14 con la maglia del Torino che gli valse la classifica cannonieri.

Daniele Basili

immagine da calciomercato.com