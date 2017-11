La Lega Dilettanti ha pubblicato per le sue società il volume “FISCO E CALCIO DILETTANTISTICO”. Nella sede centrale LND, la presentazione della 3^ edizione del libro a cura di Edmondo Caira

ROMA, 7 NOVEMBRE - “Fisco e Calcio Dilettantistico”, questo il titolo della 3^ edizione del volume, edito dalla Lega Nazionale Dilettanti, redatto da Edmondo Caira che sarà distribuito gratuitamente a tutte le società e associazioni della LND. L’opera illustra dettagliatamente e con ampio respiro la disciplina tributaria cui le stesse società dilettantistiche sono soggette. Nel corso della presentazione ai media, tenutasi oggi a Roma nella sede della Lega, sono intervenuti il Presidente della FIGC Carlo Tavecchio, il numero uno della LND Cosimo Sibilia, l’autore del libro Edmondo Caira ed alte cariche del mondo sportivo e istituzionale tra cui il Direttore della Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate Annibale Dodero, unitamente al Direttore Aggiunto Giovanni Spalletta, nonché i rappresentanti del Consiglio Direttivo della LND, del S.I.V.A. e del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC e della Lega.

Il Presidente della LND Cosimo Sibilia, soffermandosi anche sui temi di attualità in materia di legislazione fiscale, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Un libro che sposa in pieno i principi ispiratori della LND, affiancare e sostenere le proprie società nelle molteplici attività che portano avanti, in questo caso in ambito fiscale. In tal senso il volume vuole rappresentare, oltre che un prezioso elemento informativo, un punto di raccordo tra le linee guida in materia finanziaria e gli adempimenti cui i club dilettantistici sono soggetti”.Il Presidente della FIGC Carlo Tavecchio, insieme a Edmondo Caira, ha portato avanti tante battaglie negli interessi delle società dilettantistiche durante l’ultradecennale presidenza della LND: “In tutti questi anni Caira ha dimostrato con i fatti di voler curare gli interessi dei sodalizi dilettantistici, i suoi libri ne sono la testimonianza più evidente. Questo volume è uno strumento prezioso per le società, un elemento importante che facilita il dialogo con l’Agenzia delle Entrate”.Edmondo Caira ha spiegato l’obiettivo del libro."E' assolutamente indispensabile che le nostre società pongano in primo piano anche il rispetto degli adempimenti fiscali. In quest'ottica va valutato lo sforzo della Lega Dilettanti per dare un concreto aiuto alle società ponendole nella condizione di conoscere ed affrontare le problematiche fiscali che le interessano. Rispetto all’edizione del 2012 è cambiato tutto o quasi, in linea con gli adeguamenti delle normative fiscali. Mi fa estremamente piacere che sia aumentata la sensibilità dei sodalizi verso questo aspetto, spero che la stesura dei miei libri abbia contribuito ad aumentare la consapevolezza e il livello d’informazione delle società”.Il Direttore della Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate Annibale Dodero ha portato il proprio saluto evidenziando “Il dialogo costruttivo con la Lega Nazionale Dilettanti, con la quale esiste da anni un rapporto di collaborazione sinergica”.Nel volume trovano collocazione, oltre ad una esaustiva esposizione della specifica materia, esempi di compilazione dei prospetti contabili, delle dichiarazioni dei redditi, dei modelli F 24 per il versamento delle imposte, del modello EAS e del 5 per mille. Leggi, regolamenti, circolari e risoluzioni dell’amministrazione finanziaria, con aggiornamento a tutto settembre 2017, completano il volume che comprende, inoltre, tutti i codici di tributo necessari per i versamenti ed un dettagliato scadenzario degli adempimenti, e che costituisce un aiuto prezioso per le società della Lega. La pubblicazione, inviata gratuitamente alle società affiliate, rappresenta un ulteriore sforzo della Lega Dilettanti per porre le proprie società in condizione di essere adeguatamente informate circa gli obblighi, le agevolazioni e gli adempimenti tributari che è necessario osservare al fine di evitare conseguenze che potrebbero risultare anche estremamente onerose.Edmondo Caira è tra i massimi esperti nella disciplina tributaria delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Già Dirigente del Ministero dell’Economia e delle finanze con specifica competenza relativamente alla disciplina contabile e fiscale degli enti non commerciali e, quindi, degli enti associativi, l’Autore conosce profondamente le problematiche dello sport dilettantistico. Infatti, ha ricoperto per molti anni cariche onorifiche di vertice prima nella Lega Nazionale Dilettanti, in seno alla quale ha scalato tutti gradini dirigenziali fino ad essere eletto dalle società della stessa Lega, sul finire degli anni ’80, alla prestigiosa carica di Vice Presidente nazionale, e poi nella F.I.G.C., rivestendo per circa un decennio la carica di Consigliere Federale. Ha collaborato alla stesura di gran parte della normativa e delle Circolari e Risoluzioni concernenti la disciplina fiscale dello sport dilettantistico, ed in particolare delle disposizioni recate prima dalla legge n. 398 del 1991 e, poi, dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002. Ha pubblicato numerose opere, a carattere fiscale, anche a livello universitario. Già Consigliere del Presidente della LND, responsabile dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. nonché Consigliere del Presidente della F.I.G.C. per le questioni giuridiche e fiscali, Presidente della Commissione Fiscale della LND e Componente della Commissione fiscale del CONI.