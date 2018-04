La lettera della Harms ai governi UE: "Boicottare i Mondiali di Russia"

BRUXELLES (BELGIO), 26 APRILE - “Politici e turisti stiano lontani dall’appuntamento Mondiale di Russia”. Così tuonava nel dicembre scorso l’eurodeputata tedesca dei Verdi, Rebecca Harms, in un’intervista apparsa sulle pagine del Neue Osnabrücker Zeitung.

Un’esortazione bizzarra, tutt’altro che sibillina, a boicottare il paese eurasiatico nel clou delle celebrazioni calcistiche per “le sue politiche anti-democratiche che nessun democratico può accettare”, elevando ad esempio un illustre precedente in Germania. Nel 2014, l’allora Presidente Federale Joachim Gauck, più volte critico verso Mosca, boicottò proprio i Giochi Olimpici Invernali di Sochi. Per giunta, l’eurodeputata non aveva risparmiato critiche alla FIFA rea, a suo avviso, di aver ignorato nelle candidature le accuse della Wada (l’Agenzia Mondiale per l’Antidoping, ndr) di corruzione e doping alla Russia.

Sulla falsariga delle recentissime decisioni intraprese dai Governi del Regno Unito e Islanda di disertare l’appuntamento Mondiale - a causa delle tensioni internazionali riverberate dal ‘caso Skripal’ - la Harms, alla testa di 60 membri di cinque gruppi politici differenti dell’Europarlamento, è tornata alla carica con una lettera aperta diretta ai Governi dell’Unione Europea. “L’attacco di Salisbury (l’avvelenamento dell’ex spia sovietica Skripal, ndr) è l’ultima delle beffe di Vladimir Putin dei nostri valori europei – si legge tra le righe -: gli indiscriminati bombardamenti di scuole, ospedali e siti civili in Siria; la violenta invasione dell’Ucraina orientale; i sistematici hackeraggi; campagne di disinformazione; le ingerenze elettorali; la destabilizzazione dei nostri paesi con l’intento di dividere l’Unione Europea. Non vi è nulla di buono per un Paese ospitante di un evento mondiale”. “Fintantoché politici dissidenti e giornalisti sono in costante pericolo in Russia e altrove, noi non possiamo girargli le spalle e stringere la mano a Putin in uno stadio di calcio”.

Secondo quanto si apprende dalla lettera della Verde, il boicottaggio di Russia 2018 rappresenterebbe, quindi, l’unico viatico per i governi europei di “alzare la voce in difesa dei diritti umani, dei valori democratici e della pace” contro il “percorso autoritario ed anti-occidentale della Presidenza Russa”. Di seguito, i firmatari della lettera.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: L'Opinione Pubblica