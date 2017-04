La Mayovegan

Continuiamo il nostro viaggio tra le ricette dedicate alla cucina vegana. Oggi voglio proporvi una rivisitazione vegan di un classico della cucina italiana: la maionese, che ho denominato mayovegan!!

Gli ingredienti sono:

200 grammi di olio di semi di girasole

100 grammi di latte di soia

10 grammi di sale

1 cucchiaio e mezzo di succo di limone

1 pizzico di curcuma

Vediamo adesso la preparazione: mettiamo nel frullatore o in un bicchiere per mixer a immersione i nostri ingredienti. Prima l'olio, il latte e successivamente gli altri componenti e frulliamo. Quando avremo raggiunto la densità desiderata possiamo fermarci.



Se la volessimo un pò più liquida basta aggiungere altri 50 grammi di olio di semi di girasole.

Questa è un ottima salsa da mettere sul pane, sulle patatine ma anche mischiata al pomodoro e un pò di cognac per fare una salsa rosa o cocktail.



Consigliata anche per l'insalata russa vegan e per altre leggere preparazioni della nostra cucina.

Fonte Foto: Gusto Blog

Piero Cantore.