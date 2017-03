“La memoria e l'identita' delle donne: Energie dell'oggi e del domani”

Presentato il progetto dell'Ande

CATANZARO 12 MARZO “La vita è come un fiume le cui acque hanno perso la sorgente e la foce e si smarriscono nel nulla. Allo stesso modo, l'esistenza non ha senso se non crea un ponte tra il passato e il futuro”.

Lo ha ribadito con forza la prof.ssa Marisa Fagà nel corso della presentazione del progetto “La memoria e l'identità delle donne: energie dell'oggi e del domani”, promosso dalla sezione di Catanzaro dell'Ande (Associazione Nazionale Donne Elettrici).