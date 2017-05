La mostra di Cinzia Renda ospitata a Palazzo Nicotera nell'ambito del "Maggio dei Libri 2017"

LAMEZIA TERME (CZ) 18 MAGGIO - I quadri dell’artista lametina Cinzia Renda sono esposti in una mostra, allestita a Palazzo Nicotera di Lamezia Terme e organizzata dal giornalista Salvatore D’Elia nell’ambito de “ Il Maggio dei libri 2017” . Le opere, che comprendono i temi fondamentali del percorso autodidatta dell’artista, sono a disposizione del pubblico fino al prossimo 25 maggio durante le ore di apertura della Biblioteca. Ad imporsi all’attenzione dei numerosi visitatori sono i paesaggi aspri calabresi, i richiami alla Sambiase di un tempo, tra i vicoli e i caratteristici “vagli”, i costumi, le immagini care alla fede popolare come San Francesco di Paola, la Madonna e Gesù Buon Pastore.

Nel corso dell’inaugurazione, animata dalla performance musicale a cura di Sunil Rocca e Chiara Palaia, il docente Fiore Isabella ha colto il legame delle opere dell’artista con la poesia di Franco Costabile ricordando anche l’indimenticabile fratello di Cinzia Gianni Renda. «Costabile descrive, nei suoi versi, la miseria e la condizione di subalternità di questa terra, mentre Cinzia si sofferma sui vichi, sui cieli e sui mari, mai tranquilli. Due storie vissute in tempi diversi ma consumate a pochi metri l'una dall'altra, data la vicinanza tra la casa di Costabile e quella della famiglia Renda a Sambiase, che hanno elementi di continuità nel manifestarsi di una soggettività fortemente intrisa di connotazioni emotive», ha commentato Isabella mettendo in luce le diversità degli artisti. «Mentre il poeta sambiasino usa i versi per descrivere sentimenti di rabbia e sofferenza per una terra abbandonata, riserva elettorale per l'onorevole che ritorna dalla capitale nella sua terra dopo anni di menzogne, nei dipinti di Cinzia si colgono sentimenti di familiarità e tenerezza».E infine, dopo aver ricordato Gianni Renda, scomparso prematuramente nel lontano 1983, Isabella ha sostenuto che ancora oggi Cinzia si sente sorretta «dalle braccia del fratello, forti dell'amore di Dio e gravide di sentimenti fraterni» e che il mistero del dolore traspare «sul volto del Cristo dipinto e i riflessi della Resurrezione, che Gianni contempla, baciano le icone che Cinzia a braccia tese dipinge».Foto: Mostra di Cinzia Renda

Lina Latelli Nucifero