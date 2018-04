La musica dritta al cuore del Casalinuovo

CATANZARO, 22 aprile 2018 - Erano già alte le attese per qualcosa di originale, inaspettato, innovativo. Qualcosa che, con la bontà del cuore e dell’animo riuscisse a trasmettere, attraverso la musica, i più nobili e candidi sentimenti.

E così alla fine si è rivelato, perché ha riscosso un grande successo l’evento musicale “La musica del cuore”, spettacolo organizzato dalle associazioni Consolidal Catanzaro, presieduta dall’architetto Teresa Gualtieri, e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Catanzaro, presieduta dalla dr.ssa Luciana Loprete, con il patrocinio del Comune di Catanzaro e dell’Assessorato alla Cultura.

La kermesse musicale, tenutasi venerdì sera presso l’Auditorium “A. Casalinuovo” di Catanzaro, è nata con l’idea di “far giungere direttamente al cuore dei presenti la musica”, come era stato espresso durante la scorsa conferenza stampa di presentazione dell’evento medesimo. Con ciò si voleva infatti intendere proprio la missione benefico-solidale di entrambe le associazioni, le quali si pongono ormai da anni al servizio del territorio locale, regionale e nazionale proponendo diversi progetti e iniziative di lodevole pregio.

Alla serata hanno preso parte anche numerosi membri delle associazioni, tra cui l’avvocato Antonio Nania, vicepresidente nazionale Consolidal, l’avvocato Rosario Chiriano, presidente nazionale Consolidal, l’avvocato Luigi Bulotta, segretario nazionale Consolidal, il generale Pasquale Martinello, il maggiore Massimiliano Polifrone del Comando Esercito Calabria, oltre ad una rappresentanza di Unesco Catanzaro e ai ragazzi della Comunità per Minori di Catanzaro del Ministero della Giustizia.

Gli artisti che si sono esibiti nel corso della serata ed hanno pertanto contribuito ad emozionare i presenti, con una ragionata e delicata varietà di generi, dal pop al rock, dal classico al jazz, dal cantautorato al corale, sono stati presentati da Massimiliano Lepera e Ilenia Lepera: il M° di pianoforte Tusha Silipo, che ha eseguito il pezzo “Song from a secret garden” di Lovland, accompagnata al violino da Anna Maria Paonessa e poi, da solista, l’opera “Jardin sous la pluie” di Debussy; Massimiliano Paone e Andrea Mezzatesta, i quali hanno eseguito, da singoli e in duo, diversi brani pop dei Pooh e Biagio Antonacci e non solo; il coro “Voci di luce” dell’Uici, che ha eseguito brani dei Nomadi, di Ermal Meta e di Fabrizio Moro; la rock band “22 Night” (Francesco Faiella, Marco Pizzi, Massi Lepera e Michelangelo Rupolo), che ha colorato la serata con le note della famosa “Knockin’ on heavens door” e poi col brano di Lepera “Giramondo”; lo stesso Lepera ha eseguito il suo ultimo singolo “Crazy jazz”;

Patrizia Magnolia con le cover di Lara Fabian e Giorgia; Giovanni Gullace e Samuele Lombardo feat GiuliaEffe, direttamente da Roccella Jonica, con le cover di Battisti e Alice; nel corso della serata ci sono stati altri momenti differenti, di riflessione e condivisione delicata, dalle interviste alle presidenti, che hanno illustrato il nobile operato delle loro rispettive realtà, alla poesia in Braille, eseguita dalla Loprete sulle note del pianoforte, con enorme emozione.

Insomma, non è mancato nulla e alla fine della serata il messaggio di tutti gli artisti è arrivato dritto al cuore dei presenti con l’esecuzione corale finale de Il mio canto libero di Battisti e il lancio dei palloncini color pace e speranza, indice che con la musica questi messaggi possono arrivare in maniera universale a tutti.