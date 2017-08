La nave Vos Hestia di Save the Children ha eseguito il trasbordo di 400 migranti

ROMA, 28 AGOSTO – Oggi l’organizzazione Save the Children ha reso noto che la sua nave, Vos Hestia, ha eseguito, su istanza e sotto il direzione della Guardia Costiera Italiana, il trasferimento di oltre 400 migranti dalla nave Acquarius di Sos Méditerranée e da una nave cargo.

È la prima operazione posta in essere dalla Ong dopo la temporanea sospensione delle operazioni, dal 13 agosto, in attesa di verificare l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza ed efficacia. Le verifiche sono state avviate su richiesta della Guardia Costiera Libica sulla definizione di una propria zona Sar di competenza.

Save the Children ha comunicato che, nei prossimi giorni, continuerà gli accertamenti sulle condizioni adeguate per poter eseguire operazioni di ricerca e soccorso in sicurezza e piena efficienza.

Immagine da: cronachemaceratesi.it

Caterina Apicella