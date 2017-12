La nuova piattaforma Arthecity approda a Trieste: presentazione aperta a tutti e giornata di festa

TRIESTE, 13 DICEMBRE - A Trieste una giornata di festa ricca di appuntamenti, aperta agli artisti di strada e a tutti i cittadini: il 15 dicembre 2017 la città ospiterà la presentazione della nuova piattaforma Arthecity e il lancio di FedroApp - progetto a cura di FNAS - Federazione Nazionale Arti in Strada, in collaborazione con Plastic Jumper - società partner del progetto - per la mobilità degli artisti su tutto il territorio nazionale e internazionale, finalizzata a facilitare l'esercizio dell'arte di strada e a favorire l'estensione di una politica di accoglienza a tutte le forme di espressione artistica urbana.

La presentazione pubblica della nuova piattaforma, organizzata in collaborazione con il Comune di Trieste, è fissata per venerdì 15, alle ore 11.00, presso la sala Tergeste - Piazza Unità d'Italia 4/D.L'evento prevede l'allestimento di un desk informazioni per dare la possibilità ad artisti e cittadini, dalle ore 11.30 alle 17.00, di confrontarsi con gli sviluppatori della piattaforma e i responsabili della FNAS e approfondire la conoscenza del funzionamento dello strumento, lasciando suggerimenti e commenti utili per lo sviluppo futuro.Durante la giornata di festa l'arte in strada colora le vie della città: un ampio programma di esibizioni cittadine realizzato in collaborazione con gli artisti locali. Sarà possibile seguire le performance artistiche a partire dalle ore 11.30, seguendo il programma direttamente dalla piattaforma digitale.Un momento di svolta della metamorfosi della città, iniziata lo scorso anno dall'attuale assessore Lorenzo Giorgi, che interverrà alla presentazione della nuova piattaforma: Trieste è una città in ascolto dei ritmi dei suoi quartieri, più accogliente verso gli artisti, ma anche più attenta alle esigenze dei propri cittadini, laddove sorga la necessità di misure equilibrate per regolare il fenomeno.A partire dal 15 dicembre sarà avviata una sperimentazione per tutto il periodo delle feste natalizie: viene infatti lanciato il libretto digitale, che permetterà di essere automaticamente in regola con i permessi e che andrà ad affiancarsi a quello cartaceo per favorire il transito degli artisti non residenti.Arthecity è un'idea di community in cui gli utenti sono enti locali, associazioni per lo sviluppo del turismo, artisti di strada in mobilità sul territorio nazionale e cittadini amici dell'arte in strada. La piattaforma e l'app si sviluppano attraverso un processo partecipato tra tutti gli utenti: possono usufruirne gli artisti, che registrandosi potranno segnare le loro esibizioni in modo pratico e veloce, rispettando i regolamenti vigenti nei Comuni amici dell'arte in strada, semplificando così gli iter per potersi esibire senza rischi e in totale legalità; ma anche i cittadini, che iscrivendosi, potranno interagire in prima persona direttamente via app, per seguire gli artisti preferiti e per segnalare al Comune eventuali problematiche o proposte di agevolazioni ulteriori.L'app è dunque uno strumento di azione diretta negli spazi pubblici e di coinvolgimento attivo dei cittadini nella cura dei propri luoghi.La piattaforma, che sta riscontrando consensi in tutta Italia, è già attiva e operante nella città di Pesaro, che con la delibera del 12 settembre 2017, è stato il primo Comune a concludere la procedura di adesione alla Carta dei Comuni amici dell'arte di strada e del circo contemporaneo. Un passaggio fondamentale, che porta con sé un segnale politico importante: così come la riforma dello spettacolo dal vivo ha finalmente riconosciuto il valore dell'arte negli spazi pubblici, considerato ora strumento fondamentale per la crescita culturale delle comunità umane, l'adesione alla carta dei Comuni più virtuosi pone le basi per una collaborazione di lungo periodo con la FNAS, anche in vista della programmazione di azioni mirate sul territorio. Altri Comuni in fase di approvazione sono: Trieste, protagonista della giornata di presentazione e già in fase di sperimentazione, Torino e Genova - per le quali si prevede il via definitivo a gennaio 2018.Una direzione che sta progredendo velocemente, con diversi consensi, nelle città accoglienti verso le arti in strada, capace però di tener conto delle esigenze dei cittadini residenti e di come le proposte artistiche devono potersi svolgere in armonia con il ritmo quotidiano della città.