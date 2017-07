La poesia di Rocco Mangiardi sarà presentata al Parco "Tramonte e Cristiano" di Lamezia

LAMEZIA TERME (CZ) 18 LUGLIO - “Poesie d’amore, di fede e di ciarpame” è il titolo del libro di poesie del collaboratore di giustizia Rocco Mangiardi che sarà presentato presso il Parco Tramonte e Cristiano (ex parco Gancia), martedì 25 luglio , ore 18.30, nel corso di un incontro “ Poesie d’amore” organizzato dal “ Teatro che non c’era” in collaborazione con l’Associazione “Via degli Ulivi”.

La presentazione del libro prevede la lettura della prefazione di Agnese Moro da parte della giornalista Maria Scaramuzzino, l’introduzione dell’editore Federico Arcuri e i Versi nel Parco, happening poetico curato dall’attore e regista Francesco Pileggi affiancato dalle attrici del “ Teatro che non c’era” Barbara Campisano, Maria Concetta Ciliberti, Francesca De Nisi, Barbara Monterosso, Ilaria Pellegrino. Il libro, edito da InCalabria Edizioni, racconta il mondo reale in cui si svolge la vita di Rocco Mangiardi, dominata da momenti difficili, di paura, di sgomento ma stemperati dalla fede, dall’amore e dalla speranza che risorge ogni giorno tra luci ed ombre. «Mi piace il mondo in cui Rocco mi porta quando lo leggo.Un mondo pieno di impegno non retorico, di voglia di cose diverse, nella semplicità di vite che chiedono solo di essere buone, non per grandi motivi etici, ma semplicemente perché sono fatte così», scrive nella prefazione Agnese Moro, amica e collega di attivismo e impegno civile dell’autore del libro. Rocco Mangiardi è nato a Gerocarne (Vibo Valentia) il 18 settembre 1955, è sposato ed ha tre figli. Dopo essersi trasferito con la famiglia a Torino dove ha studiato e lavorato, nel 1976 è ritornata in Calabria. Qui intraprende l’attività di carrozziere e del commercio di autoricambi. Nel 1988 apre un punto vendita di autoforniture a Lamezia Terme, dove abita tuttora. Rocco Mangiardi ha subito tentativi di estorsione, dal 2009 è testimone di giustizia e vive sotto scorta. Attualmente affianca al lavoro di imprenditore la passione per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.Foto: Copertina del libro

Lina Latelli Nucifero