La Polizia di Stato incontra gli studenti a Fontivegge per la Action Week contro il cyberbullismo

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Nell'ambito della quattordicesima edizione di Una Vita da Social, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo, avviata lo scorso 28 settembre a Roma, e in risposta ai recenti episodi di violenza commessi da minorenni, la Polizia Postale ha promosso su tutto il territorio nazionale un'iniziativa straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione denominata Una Vita da Social - Action Week.

Un progetto per raggiungere gli studenti

Attraverso la presenza degli operatori della Specialità nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, il progetto mira a raggiungere il maggior numero possibile di studenti, con l'obiettivo di prevenire e contrastare le forme di violenza che scaturiscono dall'uso delle piattaforme digitali di comunicazione e dei social network.

Il confronto con i ragazzi

Durante gli eventi in programma, organizzati dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica Umbria, si sono tenuti momenti di confronto con i ragazzi sui temi del bullismo, del cyberbullismo, della sextortion, della diffusione non consensuale di immagini o video intimi e di altre forme di violenza e prevaricazione online. Sono stati inoltre approfonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall'evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali.

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L'evento a Fontivegge

L'evento si è tenuto in data odierna a Perugia, presso la piazza antistante la Stazione di Fontivegge, e ha visto la partecipazione di 150 ragazzi dell'Istituto Secondario di primo grado Giovanni Pascoli e della scuola primaria Santa Lucia.

La sicurezza stradale

All'iniziativa ha partecipato anche il personale della Sezione Polizia Stradale di Perugia che, anche tramite un tappeto che simula lo stato di ebbrezza, ha spiegato ai giovani studenti i rischi connessi alla guida in stato di alterazione e ha fornito informazioni utili per diventare futuri utenti della strada diligenti e responsabili.

L'intervento del Questore

All'evento è intervenuto anche il Questore della provincia di Perugia, Dario Sallustio, che ha salutato i giovani presenti, invitandoli a sfruttare l'occasione per apprendere le basilari regole del Codice della Strada e diventare cittadini del domani consapevoli.

Prossimi appuntamenti

L'iniziativa Una Vita da Social proseguirà anche nei prossimi mesi, allo scopo di portare il messaggio a migliaia di giovani, per rafforzare il dialogo sui temi della sicurezza digitale e per rendere gli adulti di domani sempre più consapevoli e responsabili, anche in Rete.