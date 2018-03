La pornostar Stormy Daniels alla CBS: "Ho fatto sesso con Donald Trump"

REGGIO CALABRIA, 26 MARZO 2018 - Per la prima volta dallo scoppio dello scoppiato, la pornostrar Stormy Daniels rompe il silenzio e ammette pubblicamente di aver fatto sesso con Donald Trump nel 2006. Trump era sposato da un anno con Melania, che aveva appena partorito l’unico figlio della coppia, Barron.

Stephanie Clifford, il vero nome della donna, ha scelto i microfoni della CBS per dire la sua versione sullo scandalo presidenziale, apparso per la prima volta sulle colonne del Wall Street Journal a gennaio.

In un'intervista alla trasmissione "60 Minutes", seppur senza alcuna rivelazione significativa rispetto ai rumors circolati fino ad ora, Stormu Daniels ha dichiarato anche di essere stata minacciata fisicamente quando voleva dichiarare pubblicamente della relazione.

Stormy Daniels ha affermato di avere avuto rapporti sessuali con l'allora imprenditora immobiliare di New York nel luglio 2006, a margine di un torneo di golf a Lake Tahoe, tra Nevada e California.

Secondo quanto dichiarato dalla donna, i due sarebbero stati in contatto per un anno perchè Trump le avrebbe prospettato l'ipotesi di una partecipazione allo show televisivo "The Celebrity Apprentice", una promessa rimasta senza seguito.

Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal a gennaio, Stormy Daniels avrebbe ricevuto 130.000 dollari da uno dei più fedeli sostenitori del presidente, Michael Cohen, per il suo silenzio, pochi giorni prima delle elezioni presidenziali del Novembre 2016. Donald Trump, invece, ha negato qualsiasi stretta relazione con Stormy Daniels.

Daniele Basili

immagine da corriere.it