La presentazione del Premio "Nautilus" chiude "Il Maggio dei Libri" a Lamezia (Foto)

LAMEZIA TERME 02 GIUGNO - Si è conclusa la rassegna del “ Maggio del Libri 2017” organizzata dal Sistema Bibliotecario Lametino e dal Comune di Lamezia Terme con la presentazione del Premio Letterario “Nautilus” indetto dalla storica testa giornalistica calabrese “Reportage”, fondata nel 1962 a Lamezia Terme ( gà Nicastro, dal giornalista Rosario Arcuri. Il Premio, dedicato alla memoria del suo fondatore , è stato illustrato da Federico Arcuri, l’attuale direttore, alla presenza di un numeroso pubblico.

Di ampio respiro e finalizzato alla ricerca di aspiranti scrittori e poeti, testi preziosi ed originali, il Premio propone il tema «Paese mio: paese inteso come luogo fisico o luogo dell’anima , come identità perduta o ritrovata, come viaggio dentro se stessi alla ricerca della presenza , intesa come capacità di conservare memoria ma solo per agire nel presente e progettare il futuro, nel senso antropologico di Ernesto De Martino» come ha precisato la giornalista Saveria Maria Gigliotti che ha moderato l’incontro. Il Premio “Nautilus” è contrassegnato da un’opera ideata e firmata dal maestro Francesco Antonio Caporale il quale , con estrema chiarezza, ne ha spiegato il significato. «In greco – ha detto - Nautilus è un marinaio che varca tutte le profondità, le frontiere, è una creatura notturna, la sua forma è il percorso che compie l’anima nella sua infinità evoluzione. Diventa simbolo di espansione e rinnovamento».



Con questo nobile gesto « il maestro Caporale, artista conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero, ha voluto dare il suo contribuito ( gratuitamente) al Premio. Il bozzetto di Nautilus si materializzerà su delle targhe che consegneremo ai vincitori del concorso letterario nel corso della premiazione che si terrà entro il mese di dicembre 2017 a Lamezia Terme» ha commentato il direttore di “Reportage” Federico Arcuri ringraziando il generoso maestro Caporale e i componenti delle giuria del Premio Daniela Grandinetti, Angelo Falbo e Giuseppe Gallo. Uno spazio dell’incontro è stato riservato al ricordo del fondatore di “Reportage” Rosario Arcuri al quale i giornalisti Antonio Chieffallo, Antonio Cannone e Donatella Villella hanno reso un meritato tributo evocando le sue grandi capacità di scopritore di talenti del giornalismo e dell’arte ed eccellente promoter di indimenticabili manifestazioni canore svoltesi, tra gli anni Sessanta e Ottanta, non solo nella città di Lamezia ma anche in altri prestigiosi siti della Calabria.



Non sono state neppure trascurate le altre doti di Rosario Arcuri sia sul piano umano che culturale avendo diffuso, in un periodo in cui non esisteva l’attuale comunicazione mediatica, le maggiori istanze sociali, politiche e culturali dell’epoca. Entusiastici consensi per questo Premio sono stati espressi anche dal consigliere regionale Mario Magno che ha promesso il suo sostegno nell’ambito della Regione Calabria affinché il Premio possa diventare «continuo e non episodico». Per la conoscenza dei dettagli del regolamento del Premio Nautilus si rimanda alla sua intera pubblicazione su Reportage e per i contatti all’indirizzo di posta elettronica: reportagelamezia@libero.it

Foto: Gigliotti – Federico Arcuri

Foto: Chieffallo – Gigliotti – Federico Arcuri

Foto: Caporale e il simbolo del Premio

Lina Latelli Nucifero