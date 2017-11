La procura di Bruxelles ordinerà l\'arresto di Puigdemont

BRUXELLES, 5 NOVEMBRE - Fonti interne al ministero dell’Interno hanno reso noto che la procura di Bruxelles ordinerà alla polizia di arrestare l'ex presidente della Generalitat catalana, Puigdemont e i suoi ex ministri regionali, ancora prima che venga designato il giudice che deciderà sul mandato di arresto europeo nei confronti dei componenti del governo destituito.

"Dal momento che saranno privati della libertà, potranno comparire dinanzi a un giudice", questa la motivazione dell’arresto pronunciata dalla procura,che ha aggiunto di essere in contatto con gli avvocati di Puigdemont.

Nella serata di ieri, la procura del Belgio ha ricevuto da un giudice spagnolo, i documenti per il mandato europeo contro il deposto presidente della Generalitat Carles Puigdemont. I magistrati accusano il leader separatista catalano, attualmente in Belgio, di ribellione, sedizione e malversazione dei fondi pubblici, fatti che in Spagna possono essere puniti con 30 anni di prigione.

Fonte immagine: ilgiornale.it



Alessia Panariello