La procura di Firenze apre un fascicolo sulle parole dell\'ex br Balzerani

FIRENZE, 20 MARZO – La procura di Firenze ha aperto un fascicolo conoscitivo sulle parole di Barbara Balzerani, ex br, pronunciate al centro sociale Cpa – Firenze Sud lo scorso 16 marzo. Secondo Balzerani, “fare la vittima è diventato un mestiere”. Al momento il fascicolo non ipotizza alcun reato ma riporta una relazione redatta dalla Digos sulle dichiarazioni della donna.



Balzerani era stata invitata al Cpa per presentare il suo libro ultimo libro, ‘L’ho sempre saputo’. L’incontro si era tenuto nel giorno del quarantesimo anniversario del sequestro di Aldo Moro in via Fani, in cui persero la vita cinque agenti della scorta dell’esponente della DC.



Questa mattina Lorenzo Conti, figlio dell’ex sindaco di Firenze assassinato dalle Brigate Rosse nel 1986, ha annunciato di voler querelare Balzerani: “Non sono una vittima di mestiere, lavoro in banca e non ho mai percepito nulla dalle interviste o dagli incontri a cui ho partecipato”

.

Fonte immagine repubblica.it



Danilo De Rosa