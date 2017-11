Torino: 15enne promessa del basket "insultata sul bus per il colore della pelle"

TORINO, 11 NOVEMBRE – Ieri mattina, una studentessa di quindici anni, promessa del basket, ha subìto un’aggressione su un autobus partito da una cittadina nei dintorni di Torino, dove la giovane vive.

“Appena salita sull’autobus, un uomo sui sessant’anni senza nessun motivo mi ha sferrato un forte calcio al ginocchio sinistro. Mi ha detto: togliti dalla mia vista”. La quindicenne, mamma italiana e papà africano, si è prontamente recata dai carabinieri di via Veglia per denunciare i fatti, accompagnata dal presidente del club di pallacanestro per il quale gioca nonché suo tutore.

La ragazza si stava avviando come tutti i giorni verso il liceo. “Il pullman era pieno. L’uomo ha continuato a parlare – spiega -, io cercavo di far finta di niente. Poi, visto che continuava a fissarmi, ho spento la musica. C’era rumore sul pullman, ma ho sentito bene. Mi ha detto: è inutile che tu vada a scuola, tanto finirai sulla strada. Torna al tuo paese”.

La ragazzina è rimasta ovviamente toccata dalla serie di offese becere e di insulti ricevuti, ma ciò che stupisce maggiormente è il silenzio da parte di tutti coloro che hanno assistito alla scena: nessuno è intervenuto, nello sconcerto che si moltiplica. “Denunciare era doveroso. Quell’uomo ha usato espressioni come “negra di...” e termini con cui si indicano in maniera dispregiativa le donne che si prostituiscono”, riassume il presidente della società sportiva.

Poi aggiunge: “La ragazza è rimasta spiazzata e non sarebbe comunque stata in grado di gestire una situazione di sofferenza come quella, non le era mai successa. Avrebbe potuto rivolgersi all’autista, invece è scesa alla fermata successiva. Ora sa che una cosa del genere può succedere, anche in una città come Torino”.

Luna Isabella

(foto da oddschecker.com)