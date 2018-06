La proposta di Fico: taglio dei vitalizi per un risparmio di 40 milioni di euro

ROMA, 27 GIUGNO – Il Presidente della Camera Roberto Fico ha presentato all’ufficio di presidenza la proposta per il taglio dei vitalizi degli ex deputati. Il nuovo sistema che ricalcola tutti i vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo, entrerà in vigore alla Camera dal 1 novembre. La delibera verrà votata nella settimana tra il 9 ed il 13 luglio, e gli emendamenti potranno essere presentati entro giovedì.

Il "vitalizio minimo" sarà di 980 euro al mese, e andrà a chi ha fatto una sola legislatura. Il minimo per chi subirà una decurtazione superiore al 50% del vitalizio sarà di 1.470 euro. I vitalizi erogati ad ex deputati dalla Camera sono in tutto 1.405; di questi, 1.338 saranno ricalcolati e dunque abbassati, mentre gli altri 67 non verranno ritoccati. Il lavoro, in collaborazione con Inps e Istat, porterebbe a un risparmio per lo Stato di circa 40 milioni di euro. Le reazioni al nuovo sistema sembrano appoggiare la proposta di Fico, con il democratico Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, che ha accettato l’iniziativa, ma ne ha denunciato “l’impostazione della delibera, perché fragile e soggetta a possibili ricorsi”, mentre l’altra vicepresidente, Mara Carfagna ha commentato: "Sì al ricalcolo dei vecchi vitalizi per eliminare un privilegio, no alla rapina di Stato contro le vecchiette rimaste vedove. I totem si possono abbattere, ma con intelligenza, senza pretendere lo scalpo del, presunto, incolpevole, nemico”.

Federico De Simone

Fonte Immagine: notizie.tiscali