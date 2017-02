La protesta dei taxi sbarca a Genova, dopo Roma Milano e Napoli

GENOVA, 21 FEBBRAIO - La protesta dei taxi, dopo aver creato disagi nella capitale, a Milano e da ieri a Napoli, sbarca anche a Genova. Dalle 8 di stamattina i tassisti si trovano in piazza De Ferrari, sotto la sede della Regione, dove il presidio andrà avanti per tutta la giornata.



«Un'iniziativa concordata con la questura, non si tratta di uno sciopero- chiarisce Leonardo Cavagnoli, portavoce del coordinamento Taxi Genova- Certo potrebbe esserci qualche disagio considerando le poche auto in circolazione. Oltre ai colleghi impegnati nel presidio una delegazione è partita per Roma per partecipare alla manifestazione nazionale». Saranno comunque garantiti i servizi di prima necessità, dal trasporto disabili alle corse dirette agli ospedali.



Decreto Milleproroghe Mentre la protesta continua, i rappresentanti di categoria attendono l’incontro con il ministro dei Trasporti Graziano Delrio per parlare della misura, contenuta nel decreto Milleproroghe, che fa slittare a fine anno alcune norme sulla concorrenza. Questo emendamento, secondo i tassisti, spianerebbe la strada alle multinazionali come Uber e alle auto a noleggio con conducente (Ncc).



«La legge sul trasporto pubblico non di linea è ferma al 1992 ma ora si rischia di equiparare situazioni ben distinte – continua Leonardo Cavagnoli – Di fatto per i servizi a noleggio con conducente si vanno a togliere dei paletti. Decade l'obbligo di territorialità, quello che permette di operare solo nella zona in cui si ha l'autorizzazione e non ci sarà più l'obbligo di rientro in rimessa dando di fatto il nullaosta per circolare liberamente. Senza dimenticare i chiari riferimenti alle applicazioni tecnologiche in cui rientra Uber»".



Maria Azzarello



Credit: il secoloxix.it