La Regione Calabria attiva il portale WEBGIS per il monitoraggio del territorio

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La Regione Calabria, in collaborazione con Azienda Calabria Verde, ha attivato il portale WEBGIS Regionale, uno strumento innovativo per il monitoraggio e la consultazione delle segnalazioni georeferenziate relative alla sorveglianza idraulica e alle criticità del territorio. Questo sistema permette ai Comuni di visualizzare in tempo reale le problematiche che interessano le aree di propria competenza, supportando le attività di protezione civile, tutela ambientale e manutenzione del reticolo idrografico.

Un supporto concreto per la gestione del territorio

Il WEBGIS rappresenta una piattaforma operativa di fondamentale importanza per le amministrazioni locali, che possono così disporre di informazioni aggiornate e geolocalizzate per pianificare interventi tempestivi ed efficienti. L'accesso è riservato ai soggetti autorizzati, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati. Ogni Comune deve individuare un referente, tipicamente il Sindaco o un delegato formalmente designato, che si occuperà della consultazione.

Procedura di accesso e abilitazione

Per ottenere le credenziali di accesso, è necessario seguire una procedura ben definita:

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Individuazione del soggetto incaricato: il Comune deve designare il Sindaco o un delegato come responsabile della consultazione. Primo accesso con credenziali digitali: il referente deve effettuare un primo accesso al portale utilizzando SPID, CIE o eIDAS di Regione Calabria, collegandosi al link dedicato e cliccando sull'icona di login in alto a destra. Invio della richiesta via PEC: successivamente, il Sindaco o il delegato deve trasmettere il modulo di richiesta abilitazione (Allegato A), compilato e sottoscritto, esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato. L'oggetto della PEC deve essere: "ACCESSO A WEBGIS - COMUNE DI [nome del Comune]". Attivazione dell'utenza: solo dopo il primo accesso e la ricezione della documentazione, l'utenza verrà abilitata con il profilo "Comune".

Eventuali variazioni del soggetto autorizzato devono essere comunicate tempestivamente con le stesse modalità. Per supporto tecnico, è possibile contattare l'indirizzo email dedicato.

Documentazione e contatti

Per ulteriori dettagli, si possono consultare i seguenti allegati:

Circolare accesso al WEBGIS (prot. 78771)

(prot. 78771) Modulo da restituire (prot. 78771)

Per informazioni aggiuntive, è possibile visitare il sito della Regione Calabria o contattare gli uffici competenti.