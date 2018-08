La serie A riparte con le vittorie di Juventus e Napoli Bianconeri soffrono con Chievo. Partenopei rimontano la Lazio

ROMA, 19 AGOSTO La stagione di serie A si apre con le vittorie in trasferta di Juventus e Lazio. I campioni d'Italia soffrono contro il Chievo ma riescono ad imporsi per 3-2. "Felice per la prima vittoria" si è detto Cristiano Ronaldo, rimasto a secco durante il suo esordio. Nel posticipo, il Napoli vince in rimonta contro la Lazio.

Decidono i gol di Milik e Insigne, dopo la rete d'apertura di Immobile. Oggi, alle 18, si gioca Torino-Roma. Alle 20:30 Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese e Sassuolo-Inter. La prima giornata si chiude lunedì sera con Atalanta-Frosinone.