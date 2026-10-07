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La sicurezza parte dai territori : Base Popolare Roma accanto al Municipio VII

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La sicurezza parte dai territori : Base Popolare Roma accanto al Municipio VII
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Dopo i recenti episodi di violenza legati alle esplosioni avvenute presso alcune attività commerciali del quadrante Est di Roma, Base Popolare Roma ritiene fondamentale mantenere e, ove necessario, rafforzare il presidio della Polizia di Stato sul territorio del Municipio VII, con particolare attenzione all’area di Cinecittà.

Base Popolare è una realtà politica di ispirazione popolare, aderente al Partito Popolare Europeo (PPE), democratica e riformista, che mette al centro la persona, le comunità e il bene comune. A Roma vuole contribuire alla vita pubblica con ascolto, competenza e responsabilità, attraverso una presenza concreta e costante nei territori.

Il Municipio VII è il più popoloso di Roma e, proprio per questo, merita una presenza istituzionale all’altezza della sua dimensione, della sua complessità e delle esigenze delle migliaia di cittadini che ogni giorno vivono, lavorano e fanno impresa nei suoi quartieri.

Non intendiamo alimentare allarmismi né sostituirci al lavoro della Procura e delle forze dell’ordine, alle quali va la nostra piena fiducia. Riteniamo però che episodi di questa natura impongano alla politica una riflessione seria sulla sicurezza di prossimità.

La sicurezza non può essere soltanto la risposta quando un reato è già stato commesso. È anche presenza, prevenzione, ascolto del territorio, tutela delle attività economiche e capacità delle istituzioni di essere riconoscibili e vicine ai cittadini.

Per questo Base Popolare Roma chiede che vengano messi in campo tutti gli sforzi possibili per valorizzare la sicurezza del Municipio VII, attraverso un coordinamento sempre più efficace tra Comune, Municipio, Prefettura e forze dell’ordine e attraverso un'attenzione costante ai quartieri maggiormente esposti.

La sicurezza di una città non si costruisce soltanto con più controlli, ma con istituzioni presenti, comunità vive e cittadini che non vengono lasciati soli.

È questa l'idea di politica che vogliamo portare a Roma: non cavalcare la paura, ma assumersi la responsabilità di affrontarla.

 

Base Popolare Roma


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