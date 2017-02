La solidaritÃ  di mons. Savino al sindaco di Cassano Gianni Papasso

CASSANO ALL’JONIO (CS) 19 FEBBRAIO - Ignobile atto perpetrato sulla lapide della tomba del papà del Sindaco di Cassano all’Jonio, Gianni Papasso. A lui e alla sua famiglia esprimo la solidarietà mia personale e dell’intera Diocesi.

Ferma è la condanna per il gesto deplorevole e particolarmente irriguardoso della memoria dei defunti.

Nella preghiera e nell’impegno civile continuiamo a dire NO a stili che non appartengono minimamente all’antica civiltà del popolo cassanese.

Fiduciosi nell’azione di salvaguardia e tutela del territorio da parte della Magistratura e delle forze dell’ordine, auspichiamo che si possa perseguire la costruzione della pace per il bene comune