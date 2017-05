La Spezia, due giovani trovati morti in una cava dismessa

LA SPEZIA, 25 MAGGIO - Due ragazzi albanesi, poco più che maggiorenni, sono stati trovati morti in una cava dismessa in località Acquasanta, nel comune di La Spezia. Secondo i primi accertamenti del medico legale, la morte risalirebbe ad almeno tre giorni fa e sui corpi non sono sarebbero stati trovati segni di violenza.

Una delle ipotesi è che i due stessero scappando; proprio sopra la vecchia cava, infatti, di proprietà di un imprenditore edile, c’è un’abitazione in cui sabato sera è stato sventato un furto. La proprietaria dell’abitazione avrebbe sentito dei rumori e accesso una luce esterna, intravedendo qualcuno correre e allontanarsi. Nel tentativo di fuggire, dunque, i due potrebbero essere caduti accidentalmente dalla strada litoranea sovrastante, compiendo un volo di circa quaranta metri.

Gli investigatori della questura, coordinati dal procuratore capo Antonio Patrono e dal sostituto Federica Mariucci, ipotizzano quindi che fossero proprio i due giovani ritrovati nella cava. Per uno dei due giovani, Fabiol Kycyku di 19 anni, era stata presentata una denuncia di scomparsa. I familiari, che vivono a La Spezia, non avevano sue notizie da domenica.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine tgcom24.mediaset.it)