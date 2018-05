La stampa tedesca contro Savona: "L'Italia vuole un nemico della Germania al governo"

BERLINO 26 MAGGIO - Dopo la nomina a Conte come presidente del consiglio l’uomo di cui si parla di più in questi giorni è Paolo Savona, indicato da Lega e M5S come Ministro delle Finanze, ma che non è ben visto da Mattarella e non solo. Oggi la stampa tedesca gli ha dedicato ampio spazio parlandone sempre con toni negativi.

Secondo il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung: "l'Italia vuole un nemico della Germania al governo". Il Sueddeustche Zeitung scrive: "mai prima d'ora un presidente della Repubblica è stato messo così sotto pressione come in questi giorni dai due partiti [che dovranno governare ndr]” i quali "si ostinano sul nome dell'eurocritico radicale Paolo Savona". Il Bild, uno dei uno dei più importati quotidiani tedeschi, critica affermando: "Questo odiatore della Germania dovrebbe entrare nel governo italiano", paragonandolo a Yanis Varoufakis, ex Ministro delle Finanza greco, "che nel 2015 portò l'eurocrisi ai massimi livelli innervosendo tutta Europa". Alla base della disapprovazione espressa dai vari media ci sarebbero anche le tesi contenute nel libro di Savona ritenute antitedesche e contro l'euro.



In soccorso arriva la Meloni: "Su Paolo Savona, una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo al centrodestra. Ho comunicato a Salvini che Fratelli d'Italia, pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles”. Concludendo, la leader di FI ha dichiarato che "L'Italia è ancora una nazione sovrana, Juncker e la Merkel se ne facciano una ragione".

Fonte immagine: italiaoggi.it

Fabio Di Paolo