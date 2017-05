La storia di Alarico narrata nel libro "Il tesoro di Alarico" di Samuele Torchia

LAMEZIA TERME (CZ), 29 MAGGIO - L’amore per la propria terra, la propria cultura e la passione per la vita costituiscono gli elementi fondanti del messaggio proveniente dal libro “il Tesoro di Alarico” di Samuele Torchia sul quale l’avvocato Consuelo Anania ha conversato con gli studenti dell’istituto comprensivo “ Manzoni – Augruso” di Lamezia Terme, la dirigente scolastica Anna Primavera e la vicepreside Ruberto che ha curato l’evento. L’avvocato Consuelo Anania, in veste di educatrice, dopo aver approfondito l’argomento su Alarico, che già si studia a scuola, e dopo averlo collocato nel contesto più ampio della macrostoria, ha ricordato agli studenti i preziosi insegnamenti che si possono cogliere dalla storia, considerata “ magistra vitae”, anche in giovane età e la necessità di non smettere mai di inseguire i propri sogni.

La presentazione del romanzo, quindi, ha arricchito le conoscenze degli studenti non solo su Alarico ma anche sulla valorizzazione dei nostri patrimoni storici, religiosi e culturali tra cui quelli di Terina e le meraviglie della Calabria . L’assessore alla Cultura Graziella Astorino, partecipando attivamente al dibattito, ha trasmesso ai ragazzi un altro messaggio, relativo all’importanza della cultura indispensabile «per crescere come cittadini consapevoli in una società in continua evoluzione».A sostegno delle sue convinzioni, l’assessore ha dichiarato di aver promosso la presentazione del libro anche all’esterno della Biblioteca Comunale, una delle location dove si svolge la rassegna del “Maggio dei Libri 2017” e, precisamente , presso l’officina orafa di Eugenio Rocca al fine di «portare la cultura anche in ambienti dove è improbabile che le persone possano immaginare di trovare i libri promuovendo così un territorio in movimento e incuriosendo il cliente frettoloso che entra anche per curiosità nel negozio. Questa idea - ha proseguito- nasce da un progetto che intendo portare avanti anche il prossinmo anno al fine di promuovere il territorio, il commercio e la pubblicità degli stessi negozi che ospitano gli eventi».A quest’ultimo incontro hanno partecipato il sindaco Paolo Mascaro e Domenico Vetrò, segretario del nuovo Cdu di Catanzaro e consigliere nazionale,il quale ha commentato le implicazioni sociali che il romanzo abbraccia e gli eventi storici, specie calabresi, che investono il personaggio storico di Alarico. Il libro, inserito e presentato su internet, ha avuto in 24 ore un grande effetto con 600 visualizzazioni.Foto: Anania e Torchia

Lina Latelli Nucifero