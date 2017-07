La vera vita e le gesta di San Vitaliano, Patrono della Citta\' di Catanzaro

CATANZARO, 10 LUGLIO - Giovedì 13 luglio p.v. con inizio alle ore 19.30 presso l’Auditorium Sancti Petri in Episcopio, all’interno della cornice dei festeggiamenti in onore di San Vitaliano, l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici in collaborazione con il Museo Diocesano per l’Arte Sacra, hanno organizzato una serata culturale in onore del Santo Patrono della Città: “Presenza Silenziosa. San Vitaliano tra Storia Culto Devozione e Arte”.

L’iniziativa nasce dalla costatazione che sono sempre più numerosi i catanzaresi che ignorano la vera vita e le gesta di questo grande Santo. Come poi accade quasi sempre la non conoscenza si accompagna alla dimenticanza. Ecco allora che qeusta serata culturale intende ravvivare nei catanzaresi la memoria verso il loro Patrono San Vitaliano, fornendogli tanti input che possono essere validi per lo scopo.Oltre all’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone, interverranno alla serata Don Massimo Cardamone, Incaricato Diocesano per i Beni Culturali, il quale cercherà di mettere a fuoco i dati storici della biografia del Santo, Dott. Aldo Ventrici, Cultore di Storia locale, il quale si sofferemerà sulla devozione al Santo e sui segni di venerazione presenti nelle nostre strade e vie; Don Maurizio Franconiere, Direttore del Museo Diocesano Arte Sacra, tratterà l’aspetto artistico discorrendo sulla genese e le vicende del busto reliquiario argenteo di san Vitaliano.Alle ore 21.00 l’Associazione Guide Turistiche dela Calabria, nella persona di Antonella Soluri, accompagnerà i presenti in una passeggiata per le vie della città alla scoperta delle tracce iconografiche devozionali di San Vitaliano.La serata culturale vedrà inoltre la partecipazione della Pro Loco di Catanzaro unitamente a quella della Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.