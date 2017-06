La vita sia Benedetta!

Siamo arrivati alla fine della rubrica televisiva “Troppa terra e poco cielo” che su infoOggi.it, ogni mercoledì, ha riproposto una riflessione sul tema trattato e ha proposto il video della puntata. Da ottobre a metà giugno sono stati trattati argomenti di varia natura. Una lettura dell’attualità alla luce di alcuni spunti teologici delle sacre scritture. Lo scopo è stato quello di far capire agli amici che ci hanno seguito, come il vecchio e il nuovo testamento non sono libri di letteratura, magari raffinata, ma pietre miliari lungo la strada del cammino dell’uomo. Essere e vivere pienamente l’era di internet, con tutto quello che ne consegue, non significa guardare alla Parola del Signore con distacco e forse anche vergogna.

Non si scappa mai dal tempo in cui si vive, ma si ha la responsabilità di viverlo nel migliore dei modi possibile, mettendo al centro la vera dimensione umana. Ognuno di noi, anche se vive la sua esperienza terrena, non può disdegnare la sua natura ontologica che lo connette con il mistero di Dio. Il vangelo non è una narrazione per convegni o studi d’élite, ma la traccia permanente capace di introdurre ogni persona nella profondità delle cose, per migliorare la sua vita e concorrere al bene altrui. Con questo sfondo sostanziale abbiamo portato avanti, ogni settimana, quaranta trasmissioni di 12 minuti ciascuna e veicolato il pensiero di circa sessanta ospiti, tra giovani, professionisti, sacerdoti, qualche vescovo e cardinale.

Prezioso il lavoro di Filippo Coppoletta con le sue interviste al sottoscritto. È un preparato giovane universitario che si sta formando con l’idea di entrare a pieno titolo nel mondo delle comunicazioni. Professionale e puntuale il regista, Carlo Persempieri, così come il lettore Giancarlo Davoli con il compito di leggere, anzi di interpretare, la frase di fine trasmissione. La sua voce calda e la dizione incomparabile hanno aggiunto alla puntata un vero tocco di classe. Di grande aiuto sono state le riflessioni quotidiane di Mons. Costantino Di Bruno. È giusto anche dire che le stesse ci hanno consentito di non distorcere il messaggio evangelico consegnato ai nostri telespettatori. Padre Pio Tv, che ci ospita da due anni, è ormai diventata una emittente molto seguita in Italia e all’estero.

Dobbiamo ringraziare il suo direttore, Stefano Campanella; Paola Russo, giornalista professionista che ci ha sempre incoraggiato e sostenuto; i tecnici Maria Grazia e la Sig.ra Celeste; gli operatori tutti. Un grazie va ai lettori di questa testata on-line e al suo editore, Antonio Doria, per l’ospitalità e la correttezza professionale riservateci. Il titolo di questa ultima trasmissione ricalca il titolo della seconda classificata a Saremo. Grazie anche all’ottima artista Fiorella Mannoia per il regalo stupendo che ha fatto al mondo intero, benedicendo in musica la vita di ogni giorno. Per tale motivo l’abbiamo inserita nel video di oggi. Alla prossima stagione!!! Di seguito l’ultima puntata.



Egidio Chiarella

Seguici anche su Facebook Troppa Terra e Poco Cielo