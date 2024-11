La voce di una nuova generazione tra influenze internazionali e pop cinematografico: Bennyvi e “I Know What You Are”

Bennyvi, la giovane cantautrice ticinese di origini venete cresciuta tra le influenze di Taylor Swift e i classici di Fabrizio De André, varca i confini della scena musicale svizzera con “I Know What You Are” (Delma Jag Records), il suo nuovo singolo. Un brano che strizza l’occhio alle hit d’Oltreoceano, anche grazie alla collaborazione della co-autrice Skyler Wind e del producer Zid, due delle figure più rilevanti della scena pop elvetica ed europea.

Con “I Know What You Are”, Bennyvi ci guida in un universo fatto di storie vere e immaginari pop. Il brano, ispirato alla saga cinematografica Twilight, è una perfetta fusione tra ironia e narrazione filmica e rappresenta un’evoluzione sonora che sposa la sua anima cantautorale con un sound più incisivo, segnando una fase della sua carriera che la proietta verso il panorama europeo. Con uno stile che richiama l’intensità di Taylor Swift e la grinta di Dua Lipa, ma che rimane del tutto personale, Bennyvi combina le sue esperienze alla cultura pop contemporanea in una miscela esplosiva di suoni e carisma. Intrecciando la leggerezza della melodia alla profondità di una riflessione, quella sul mistero di un amore fuori dagli schemi, "I Know What You Are" descrive in una metafora inaspettata e originale un incontro speciale: «You stay out of the sun, I think that I should run. You talk to me, I wonder: Are you 20 or a hundred?» («Se stai lontano dal sole, penso che dovrei scappare. Se mi parli, mi chiedo: hai 20 anni o cento?»), suggerendo un fascino enigmatico che sfugge alle definizioni, ma lascia spazio all’immaginazione e alle emozioni che non si possono spiegare, ma solo vivere.

«Le mie canzoni sono frammenti della mia vita: nascono da emozioni che voglio raccontare e condividere - spiega l’artista -. Ho iniziato a chiamare questa persona “vampiro”, ispirandomi al personaggio di Edward Cullen. Questo mi ha portata a creare un brano che fosse una sorta di tributo ironico e romantico al mistero che avvolgeva quella relazione.»

Il testo fonde la realtà con l’immaginario, creando un’atmosfera giocosa e intrigante. Le linee vocali fluide si intrecciano con ritmi moderni e incalzanti, regalando una traccia che è al tempo stesso leggera e piena di significato e che nella frase chiave del ritornello «Fell in love with a vampire, vampire» («Mi sono innamorata di un vampiro, un vampiro»), trova la sua piena espressione. Una celebrazione in musica di quelle emozioni travolgenti e totalizzanti che, proprio come al cinema, ci catapultano in un mondo dove ogni dettaglio si amplifica, rimanendo indelebilmente impresso nella memoria del cuore. Un racconto fatto di contrasti, tra sagacia e pathos, che invita l’ascoltatore a lasciarsi trasportare senza riserve.

Il brano fa da apripista il primo EP della cantautrice, un progetto che rappresenterà un vero e proprio viaggio musicale, ricco di sfumature e di racconti e che la stessa Bennyvi anticipa con queste parole:

«Sto lavorando a un EP che racchiude momenti della mia vita, esperienze che mi hanno plasmata sia come artista che come persona. Sarà un percorso, una storia da ascoltare dall’inizio alla fine. Non vedo l’ora di condividerlo con chi ascolta la mia musica, per portarlo dentro il mio mondo.»

Una voce incisiva, un’identità artistica distintiva e una narrativa genuina fanno di Bennyvi la nuova promessa della musica pop internazionale con radici italiane. Con una carriera in continua ascesa, che ha già toccato le principali radio europee e statunitensi grazie al brano "People Like You", Bennyvi e le sue performance live, come quella all’XTRA Music Cafè di Zurigo durante le Delma Jag Sessions, la cantautrice ticinese si conferma un talento capace di catturare l’attenzione del pubblico, dimostrando di avere tutte le carte in regola per lasciare un’impronta nel panorama musicale dei prossimi anni.

L’artista ticinese porta con sé non solo il talento di chi sa raccontare, ma anche il coraggio di chi vuole lasciare un segno. La sua musica, in cui confluiscono influenze pop con un tocco di storytelling, si candida ad essere un punto di riferimento per una generazione che cerca sincerità, genuinità e visione. Il viaggio di Bennyvi è appena iniziato, ma ogni passo che compie è un promemoria: siamo davanti ad una delle proposte più interessanti della nuova scena pop che non si presenta come una promessa, ma come una realtà inarrestabile che sa già come trasformare il proprio percorso in un racconto musicale che si fa spazio tra il cuore del pubblico. Ogni release di Bennyvi è una pagina di un diario musicale che parla a una generazione e chi la ascolta oggi, ricorderà il suo nome domani.