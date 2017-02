La volata finale de La Milano Sanremo della Canzone Italiana 2017

La Milano Sanremo della canzone italiana - la finale 8 febbraio dalle ore 14 alle ore 16

tensostruttura open Theatre - Sanremo pian di nave



Si svolgerà presso la tensostruttura Open Theatre Sanremo Pian di Nave la tappa finale de La Milano Sanremo dellaCanzone Italiana 2017.

Sono dodici gli artisti in competizione per la conquista del prestigioso Trofeo "REA-100 Radio" che verrà assegnato dalla Giuria Nazionale delle Radio del Circuito REA dove si sono svolte le tappe regionali del Radio Tour che ha visto protagoniste Radio Studio 54 per la Toscana, Radio Magic e Radio Magic2 per la Campania, Radio Due Laghi per la Lombardia, Studio 54 Network per la Calabria, Radio Smile per la Sicilia e il prestigioso locale L'Asino che vola di Roma, dal quale l'intero evento è stato trasmesso in diretta su Radio L'Olgiata.Di seguito l'elenco dei finalisti che si esibiranno:·Akusmatix·Alessandro Lele Giuffrida·DozB·Elisa Costanzo·Ilenia Melis·La Via·Mara Cacia·Mari di Guai·MassimilianoD'Ambrosio·Riccardo Marchetti·Tony Riggi·Virginia MenegazziL'assegnazione del "Trofeo Gradimento Popolare" andrà invece all'artista che avrà totalizzato il maggior numero di "Mi piace" sulle cartoline pubblicate sulla pagina https://www.facebook.com/pg/LaMilanoSanremoDellaCanzoneItaliana/videos/ Gli ospiti speciali della MSCI saranno Silver (XFactor3) che presenterà il singolo "Questo amore" estratto dal suo ultimo album, Giorgio Baldari e Alex Silipo vincitori rispettivamente del "Trofeo Gradimento Popolare" e del "Gran Trofeo REA" nell'edizione 2016 della MSCI, Nicole Riso che renderà omaggio a Vittorio Andrei "Cranio Randagio" artista di XFactor recentemente scomparso, eseguendo una particolare versione della sua canzone testamento "Petrolio (Volerò via)" e Uniti si può, il progetto scritto e ideato da 3 autori toscani (Fabrizio Venturi, Marco Iardella, Fulvio Vasarri) il cui intero ricavato sarà destinato per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto."La Milano Sanremo della Canzone Italiana", per analogia con la famosa gara ciclistica di Girardengo, Binda, Coppi, Bartali, ed altri famosi campioni, è stata pensata dalla REA per mantenere alto il prestigio e il valore della canzone italiana in tutte le regioni d'Italia alla scoperta di nuovi talenti presenti nelle radio e nelle tv locali.In questa nuova edizione della MSCI, entra a far parte dell'organizzazione anche il chitarrista e produttore artistico Francesco Tosoni (Silvia Salemi, Nathalie, Metrò) con l'intera squadra di Noise Symphony in un nuovo progetto che s'inquadra nel Patto di Solidarietà tra radio-tv, artisti e produttori indipendenti per sostenersi reciprocamente nella crisi del mercato discografico e della pubblicità.Noise Symphony, etichetta discografica il cui intento è da sempre quello di occuparsi in prima persona degli artisti emergenti nel difficile panorama musicale italiano, metterà in palio la produzione, la distribuzione e la promozione nazionale del singolo di uno degli artisti selezionati per il Radio Tour.L'intero evento sarà trasmesso in diretta sul Circuito REA-100RADIO ( www.le100radio.net - www.reasat.it ) e ritrasmesso in differita dalle radio FM nei giorni successivi all'evento.(notizia segnalata da