L\'accusa dell\'Onu alla Corea del nord: prosegue il programma nucleare

WASHINGTON, 4 AGOSTO - La Corea del Nord non ha interrotto il suo programma nucleare e missilistico, in piena violazione delle sanzioni imposte delle Nazioni Unite.

Lo sostiene un rapporto di esperti indipendenti commissionato dal Consiglio di sicurezza Onu.

“La Corea del Nord – si legge nel documento – non ha fermato i suoi programmi nucleari e missilistici e continua a sfidare le risoluzioni del Consiglio attraverso un massiccio incremento di trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi, come di carbone nel 2018, e avrebbe cercato di vendere armi all’estero”.

Secondo il rapporto Pyongyang starebbe sviluppando un nuovo missile balistico: se così fosse, troverebbero una conferma i timori che Kim Jong-un non stia rispettando gli impegni presi con il presidente degli Usa Donald Trump al vertice di Singapore, vanificando tutti gli sforzi di riavvicinamento tra i due Paesi fatti finora.

Gli esperti hanno concluso che le attività della Corea del Nord hanno reso ‘senza effetto’ l’ultimo blocco di sanzioni imposte dall’Onu.

Sulla questione è subito intervenuto il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che ha messo in guardia la Russia, la Cina e altri Paesi contro eventuali violazioni delle sanzioni internazionali alla Corea del Nord. Parlando a Singapore, Pompeo ha sottolineato che Washington non accetterà alcun comportamento che dovesse risultare in una riduzione della pressione esercitata su Pyongyang affinché il regime abbandoni il nucleare. In particolare, ha detto, gli Usa ritengono che la Russia abbia violato le sanzioni Onu permettendo la formazione di joint venture con società nordcoreane e concedendo permessi di lavoro ai nordcoreani.

Fonte immagine: italianotizie24.it

Alessia Panariello