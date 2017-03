Ladro sorpreso nel ristorante: proprietario lo uccide con un colpo alla schiena

LODI, 10 MARZO - E’ terminato nel peggiore dei modi il furto di una banda di stranieri ai danni dell’Osteria dei Amis, l’unico locale pubblico di Gugnano, piccolo paese di 350 anime tra il Lodigiano e il Pavese.

L’episodio è avvenuto alle 3.30 della notte fra giovedì e venerdì, nel cuore della frazione di Casaletto Lodigiano. Mario Cattaneo, 67 anni, il proprietario insieme alla moglie e al figlio del locale, ha sparato con un fucile che detiene per la caccia, alla schiena ad uno dei ladri entrati all’interno della sua proprietà per rubare delle sigarette.

Cattaneo, come riferito lui stesso ai carabinieri, è volato in terra, insieme al ladro e ha sparato. Il malvivente si è rialzato, colpito in pieno alla schiena, da distanza ravvicinata e ha cercato di fuggire via insieme ai compagni, trovando la morte dopo circa 200 metri, sul vialetto del cimitero dove i complici avevano lasciato l’automobile.

Il sindaco di Casaletto Lodigiano Giorgio Marazzina è rimasto scioccato dall’avvenimento e ha diramato una nota a nome dell’amministrazione comunale in cui esprime «cordoglio per il drammatico episodio» e «pieni sostegno e vicinanza a Mario, Gianluca e alle loro famiglie».



Maria Azzarello