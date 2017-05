L\'Agenzia delle Dogane certificherà l\'olio 100% extra vergine

MILANO, 7 MAGGIO 2017 - Continuano gli sforzi della filiera dell'olio per difendersi dalla concorrenza e valorizzare la qualità del prodotto italiano nel mondo. Per tutelare ulteriormente i consumatori dalle frodi, arriva la certificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le bottiglie di olio extra vergine di oliva garantite dal marchio di tracciabilità 100% qualità italiana di Unaprol.

L'accordo rappresenta la prima certificazione di prodotto in Italia derivante dalla collaborazione tra un'Agenzia pubblica e il più grande consorzio privato di olivicoltori in Europa.

L'accordo sarà illustrato domani, alle ore 19,00 a Milano, nel corso della serata dedicata da Unaprol e TUTTOFOOD, con la collaborazione di Agenzia ICE, alla biodiversità dell'olio extra vergine di oliva italiano.

L'evento si svolgerà presso il Dazio di Levante, a Piazza Sempione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, con questa certificazione di garanzia, contribuirà a tutelare il vero olio extravergine italiano al 100%, salvaguardando la qualità italiana dalle sofisticazioni commerciali.

Daniele Basili

immagine da altroconsumo.it