Lago Bracciano: Raggi con Acea Ato 2 contro stop captazioni

ROMA, 21 MARZO - "Sarà davvero singolare questa XVIII Giornata Mondiale dell'Acqua a Roma. La Sindaca,Virginia Raggi ha deciso di celebrare l'evento intervenendo in favore di Acea Ato2 nel ricorso contro la determinazione del 29 dicembre 2017 che regola e limita i prelievi di acqua potabile dal Lago di Bracciano".

Così in una nota le istituzioni del Lago, ricordando che con quella determinazione, la Regione subordinava qualsiasi ripresa dei prelievi al recupero del livello delle acque del lago (fissando la quota minima di metri 161,90 metri slm come soglia sotto la quale non scendere) e dei suoi ecosistemi limitandone i casi di riattivazione solo a momenti di effettiva emergenza e subordinandone l'attivazione a una autorizzazione scritta da parte della stessa Regione Lazio.

"Proprio questo meccanismo, sarebbe, secondo Raggi, uno degli aspetti più critici del provvedimento perchè trasformerebbe la concessione di cui Acea Ato 2 è titolare, in un altro tipo di rapporto. In altri termini, Raggi sostiene che Acea debba avere mani libere sul Lago".

Il documento prodotto dagli avvocati del Campidoglio fa proprie le ragioni stesse che hanno spinto gli avvocati di Acea a ricorrere in tribunale. "Si tratta di un atto incomprensibile e davvero fuori luogo che non tiene conto delle esigenze di tutela degli ecosistemi lacustri e che anzi mostra di non tenere in nessuna considerazione il danno ambientale fin qui prodotto sul lago e su tutto il territorio circostante".

Nonostante le piogge consistenti di questi giorni, il livello dell'acqua è ancora molto al di sotto dei valori medi stagionali (circa 120 centimetri di differenza) e si attesta a quota meno 158 centimetri rispetto allo zero idrometrico sugli stessi valori dello scorso mese di luglio.

Suona poi come una vera e propria beffa, sempre secondo le istituzioni del lago, "leggere nel documento di Roma Capitale la richiesta di misura cautelare che sarebbe giustificata a tutela anche del "danno di immagine" derivante dai disagi arrecati ai turisti per una eventuale nuova crisi idrica della citta'".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.meteoweb.it