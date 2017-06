Lago d\'Orta, due bambini annegano per prendere il pallone

NOVARA, 26 GIUGNO - Due cugine di dieci e dodici anni sono annegati ieri pomeriggio nel lago d'Orta, nel comune di San Maurizio D'Opaglio, mentre cercavano di recuperare il pallone finito nell'acqua.

I due bambini erano di origini senegalesi ma risiedevano nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Al momento della tragedia si trovavano insieme alle loro famiglie, genitori e altri cugini, sulla spiaggia “Cadorna”.

Secondo le prime testimonianze i due ragazzini erano entrati nel lago perché, mentre giocavano, il pallone era finito in acqua. Non sono però più tornati indietro, e a dare l'allarme è stata proprio la famiglia intorno alle ore quindici.

Un testimone avrebbe assistito alla scena e avrebbe cercato di salvare uno dei due bambini non appena si è accorto che si trovava in seria difficoltà. Purtroppo, però, non c'è stato niente da fare. I due bimbi erano già morti.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco per recuperare i due corpi.

Chiara Fossati

immagine da ilsecoloxix.it